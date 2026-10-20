PSG rompe arranque perfecto del Barcelona y se impone en la Champions League

Una acción del PSG ante el Barcelona en la Champions League

El Barcelona reprobó su primera gran prueba de la temporada al caer por 4-2 ante el París Saint-Germain en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League. El cuadro culé vio terminada su racha de 11 partidos ganados dentro de la campaña en todas las competencias.

El delantero francés Désiré Doué estuvo fino en las ambas fases del juego, pues defendió y colaboró directamente con las dos anotaciones del PSG al abrir el marcador al 38′ y asistir al 72′ para la diana de Lucas Hernández. Vitinha al 81′ y Fabián Ruiz al 86′ sellaron el triunfo. Por parte del cuadro catalán descontó Xavi Espart al 55′ y Lamine Yamal había puesto el 2-2 al 79’.

En la primera mitad los equipos arrancaron con oportunidades en ambas áreas. La intensidad fue alta y con pérdidas de balón propiciadas por la presión alta.

Los problemas para el PSG empezaron temprano, pues quedaron condicionados por la lesión del delantero Ousmane Dembélé, quien se resintió de una molestia muscular y abandonó el terreno de juego al 27′.

El Mosquito, actual ganador del Balón de Oro, tras un pique quedó cojeando y se llevó la mano a la parte posterior de su muslo. Volteó a ver al banco y pidió su cambio. El español Ferran Torres de inmediato empezó con los movimientos precompetitivos.

Torres se perdió por lo menos dos jugadas importantes. Una en la primera parte en donde, de manera tímida remata el balón y el portero del Barca lo detuvo con el rostro. La segunda en la parte complementaria, en donde remató con fuerza tras un buen movimiento el primer poste, pero el esférico se fue a tiro de esquina.

De esta acción surgió la segunda diana para Lucas Hernández, quien se levantó y remató de cabeza para regresarle la ventaja al conjunto parisino, que esta campaña busca el tricampeonato de la Champions League.

Al 77′ el entrenador Luis Enrique sacó del campo a sus anotadores para mandar a

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