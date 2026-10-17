Lamine Yamal provocó a Facundo Bernal y recibió un cabezazo; Así fue la bronca en el Betis vs Barcelona

El partido entre el Betis y el Barcelona fue intenso de principio a fin, como lo demostró una pelea en el terreno de juego que provocó Lamine Yamal tras provocar con un empujón a Facundo Bernal, quien perdió la cabeza y le soltó un cabezazo al futbolista culé, quien levantó las manos para quitarse la culpa.

Al final, solamente Facundo Bernal se fue expulsado en la gresca, pues su agresión fue bastante clara. Yamal recibió la tarjeta amarilla. El jugador del Real Betis Balompié lanzó dos cabezazos luego de un empujón. Más futbolistas de ambos equipos se metieron en los empujones hasta que los cuerpos técnicos los separaron.

Todo empezó con una falta sobre Fermín. Yamal se acercó para querer levantar a su compañero y se encontró con Bernal. Ambos se empujaron, pero Bernal movió la cabeza hacia Yamal, quien cayó al suelo y las bancas se vaciaron.

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La bronca con Lamine que provocó la expulsión de Facundo Bernal. 😶‍🌫️🟥 pic.twitter.com/ybq8hPyeKx — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 17, 2026

Lamine Yamal comanda triunfo del Barca sobre el Betis

Lamine Yamal destacó con el Barcelona en la victoria 5-2 en el campo del Real Betis, y el equipo mantuvo inicio perfecto en LaLiga antes de su duelo de la Champions League contra el Paris Saint-Germain.

El candidato al Balón de Oro de 19 años anotó el gol de apertura cuando dejó atrás a Facundo Bernal al pasar el pie por encima del balón justo fuera del área, desde donde lo envió al interior del poste lejano a los 10 minutos y se le vio muy satisfecho consigo mismo.

Valentín Gómez respondió para el Betis con un cabezazo, Rodri devolvió la ventaja al Barcelona, y a Giovani Lo Celso le anularon un empate antes del descanso tras la revisión del VAR. El técnico del Betis, Manuel Pellegrini, fue amonestado por sus protestas.

Tras el descanso, Yamal asistió a Gabriel Jesus para el tercer gol del Barca, pero Abde Ezzalzouli respondió para el Betis dos minutos después. Eric Garcia anotó el cuarto gol del Barcelona poco después, antes de que Dani Olmo completara la cuenta al final.

El Barcelona, que ha ganado cada uno de sus nueve partidos de liga, se enfrenta a continuación al PSG, campeón defensor por segundo año consecutivo, como visitante en la Liga de Campeones el martes.

Álex Baena anotó a los 89 minutos para que el Atlético de Madrid venciera 1-0 al Espanyol como visitante y ampliara la racha ganadora de su equipo a seis partidos en todas las competiciones. El resultado aumentó la presión sobre el entrenador del Espanyol, Manolo González, tras una quinta derrota en nueve partidos para el club, propiedad del estadounidense Alan Pace.

AAR