Barcelona va por décima victoria consecutiva de la temporada 26/27

El Barcelona tiene en mente volver a levantar la Champions League después de 11 años de su último título en Berlín. El equipo de Hansi Flick se enfrenta al Galatasaray en la segunda jornada del torneo de la UEFA y los blaugranas van por su décima victoria consecutiva desde que empezó la temporada 2026/2027 en Europa.

Los culés visitan la casa de los turcos hoy, una de las canchas más complicadas por el ambiente que genera la afición. El Barcelona empezó la campaña ganándole 5-0 al Elche en LaLiga y su primer enfrentamiento en la Liga de Campeones fue ante el Feyenoord, compromiso que se llevó el equipo español por marcador de 5-1.

Las demás victorias del equipo blaugrana fueron ante el Athletic Club de Bilbao, Rayo Vallecano, Valencia, Levante, Racing Club, Sevilla y Getafe. En nueve encuentros llevan 39 goles y lo más seguro es que en el compromiso ante el Galatasaray lleguen a las 40 dianas en la temporada.

16 Clubes ganaronen la primera fecha

Sin embargo, hay un problema para Hansi Flick, ya que el técnico alemán no contará con Raphinha para el compromiso en Turquía. El delantero brasileño sufrió una lesión en el muslo durante la fecha FIFA con Brasil.

“No es una lesión grave, pero tenemos que cuidar a Raphinha porque tuvo tres lesiones la temporada pasada. No jugará el partido contra el Galatasaray en Estambul”, comentó Hansi Flick. “Siempre lo dará todo. Pero creo que debemos preguntarnos: ¿Era realmente necesario que fuera a Australia a jugar un partido amistoso y viajara miles de kilómetros de esa manera? Es increíble”.

Necesita ganar ante el Galatasaray si quiere mantenerse en lo más alto de la tabla general de la Champions League, ya que el próximo encuentro de los blaugranas en el torneo internacional será ante el Paris Saint-Germain, el actual bicampeón de la Liga de Campeones de la UEFA.

Hablando del equipo de Luis Enrique, los parisinos tendrán un exigente encuentro antes de verse las caras con la institución española. Los actuales monarcas del torneo visitan el Etihad Stadium para medirse ante el Manchester City mañana a las 13:00 horas.

Los dioses del calendario del futbol tuvieron sentido del humor al hacer que el regreso del Manchester City a la Liga de Campeones, tras el devastador fallo por infringir normas financieras, fuera un partido contra el PSG.

Estos dos clubes de grandes ciudades rendían por debajo de lo esperado y fueron transformados por la nueva ola de riqueza de petroestados en el futbol: el City en 2008, respaldado por la familia real de Abu Dabi, y la compra del PSG por parte de Qatar en 2011.

La inversión ambiciosa con patrocinadores de sus países de origen generó problemas para cumplir las nuevas reglas de Juego Limpio Financiero de la UEFA y ambos fueron multados con 22.4 millones de dólares en 2014.

Arsenal recibe a Lille el martes con la mira puesta en una decimocuarta victoria consecutiva en la fase de liga a lo largo de las tres temporadas del formato actual.

El Bayern Múnich también juega hoy, en casa del campeón noruego Viking, y el Real Madrid visita mañana a la Roma, uno de los antiguos clubes de José Mourinho.

El DT merengue no encuentra la brújula al conjunto y cada vez vive momentos de mayor tensión, tanto dentro como fuera de la cancha, por su vida personal.