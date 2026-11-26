Los Vaqueros de Dallas tuvieron el control del partido durante tres cuartos y medio, pero las Águilas lograron acercarse en el marcador lentamente para llevarse la victoria por marcador de 39-38 con un gol de campo a 11 segundos de terminar el compromiso.

El equipo local arrancó con dos anotaciones seguidas de Javonte Williams y KaVontae Turpin en el primer cuarto para ponerse 14-0 arriba en el tablero. Los primeros puntos de Philadelphia llegaron gracias al certero gol de campo de Jake Elliot en el segundo cuarto.

THE COMEBACK EAGLES



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El equipo de la Estrella Solitaria se mantuvo arriba en el marcador durante casi todo el compromiso y en el medio tiempo lograron irse a los vestidores 28-10, encaminándose a otra victoria en la campaña.

El dominio de Dallas siguió al inició de la segunda mitad con el gol de campo de consiguió Brandon Aubrey para que los locales tuvieran una ventaja de 21 puntos en el partido, pero con dos anotaciones consecutivas de DeVonta Smith y Kenny Moore II las Águilas comenzaron a acechar a los Vaqueros.

El momento que cambió el partido fue cuando Philadelphia logró llegar a las diagonales dos veces más con Joe Milton y Makai Lemon para ponerse 36-38 en el AT&T Stadium.

Dallas tenía la posesión de ovoide a 50 segundos de terminar el partido y como le ha ocurrido al equipo de Texas en los últimos años, perdieron la pelota en cuarta oportunidad y le cedieron la ofensiva a Philadelphia en la mitad del campo.

Las Águilas se acercaron a la zona roja con varios pases y cuando quedaban tres segundos en el reloj apareció Jake Elliot para marcar un gol de campo que le dio la victoria a los visitantes que parecían estar noqueados desde el primer tiempo.

DCO