En una noticia que conmocionó a la NFL, los Pittsburgh Steelers liberaron al veterano mariscal de campo Aaron Rodgers, quien se queda sin equipo en la recta final de la campaña. La liga confirmó la decisión.

Por el momento el equipo no ha emitido un posicionamiento oficial pero fue la National Football League (NFL) la que confirmó en sus redes sociales que el mariscal de campo de 42 años no continuará con el conjunto de las Toallas Terribles por lo que resta de la campaña.

¿Cómo inicio el problema entre Aaron Rodgers y los Steelers?

El quarterback Aaron Rodgers aseguró que se enteró de su sorpresiva suplencia con los Steelers de Pittsburgh para el partido de esta semana contra Denver por un compañero de equipo y no por el entrenador Mike McCarthy.

Los Steelers informaron la tarde del martes que Rodgers estaría inactivo para el partido del viernes contra los Broncos, y que Mason Rudolph sería el titular, un impactante anuncio que llegó horas después de que McCarthy se comprometió a mantener a Rodgers como su titular a pesar de la deslucida actuación ofensiva en la derrota ante Filadelfia.

Un día después, Rodgers compareció en ESPN en “The Pat McAfee Show” y dijo que el tight end Pat Freiermuth le informó que lo habían relegado al banquillo, al tiempo que también aseveró que ocurrió después de que hablara con McCarthy sobre que el entrenador se quedaba dormido en reuniones o se ausentaba de las actividades del equipo.

Aaron Rodgers joins The @PatMcAfeeShow to share how he learned that he would be inactive this weekend and the past week in the Steelers locker room. pic.twitter.com/gASkR5g7wA — ESPN (@espn) November 25, 2026

Aaron Rodgers y Mike McCarthy ya habían tenido problemas en el pasado

Aaron Rodgers y Mike McCarthy nunca lograron de congeniar para realizar un buen trabajo con los Steelers, tanto así que en un partido de esta temporada el quarterback se molestó con el coach antes de una jugada y le gritó “¿Qué carajo? llámala".

En ese momento las cámaras se fueron con Mike McCarthy y el entrenador sorprendió cuando, molestó con Rodgers, le dijo “maldito imbéc...”.

Ahora el entrenador de Pittsburgh se queda sin entrenador con experiencia y optaron por darle la oportunidad a Mason Rudolph, quien lleva ocho años en la NFL, pero nunca ha podido repuntar en su carrera para ganarse un puesto titular.

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