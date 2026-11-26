Alejandra Zavala consiguió una medalla de plata en la prueba de pistola 25 metros en el XV Campeonato de las Américas de Tiro Deportivo. El resultado de la mexicana le dio su boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La competencia que se lleva a cabo en Lima, Perú, reparte 12 boletos para la justa veraniega y Alejandra Zavala es una de las 12 deportistas que ya tienen asegurado su presentación en Los Ángeles dentro de año y medio.

Alejandra Zavala ganó la medalla de plata en la Pistola femenina a 25 metros en el Campeonato de las Américas de Tiro Deportivo.



La mexicana conquistó una plaza para su país en los Juegos Olímpicos, ya que Ada Korkhin🇺🇲, quien ganó el oro, había ganado otra plaza previamente. pic.twitter.com/CH5Mp5SC9G — Óscar Ríos |🎙️📹 Periodista Deportivo Digital (@OriosDeportes) November 26, 2026

¿Cuántas plazas olímpicas tiene México al momento?

México tiene la mira puesta en dos torneos importantes, los Panamericanos de 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en la que ya hay tres plazas para la delegación azteca.

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Alejandra Zavala consiguió que México este presente en Los Ángeles en tres deportes de momento, ya que el siguiente año se sumarán más atletas a esta lista que se espera tenga un buen número de deportistas para pelear por medallas.

El tiro con pistola, el futbol varonil y el flag football femenil son las disciplinas que ya tienen asegurada su participación en los próximos Juegos Olímpicos. Alejandra Zavala disputará por cuarta ocasión el torneo veraniego después de sus apariciones en Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y París 2024.

🎯😎 ¡Por fuera, concentración; por dentro, una celebración a lo grande!



Alejandra Zavala consiguió su clasificación olímpica en una sede que también recibirá los Juegos Lima 2027. ¡Un escenario de grandes emociones y hazañas deportivas! 🔥🇲🇽 pic.twitter.com/g8zg0TST3y — Lima 2027 (@Lima2027Juegos) November 26, 2026

¿Cómo quedó el podio en el Campeonato de las Américas en Lima?

Alejandro Zavala se presentó en el Campeonato de las Américas en Lima, competencia en la que consiguió el segundo lugar para conseguir su pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La mexicana acumuló 26 puntos en la final de pistola 25 metros entre una lista de ocho competidoras. Esta fue la segunda medalla de segundo lugar de Alejandra Zavala en este torneo junto a la de la prueba por equipos en pistola de aire 10 metros junto a Andrea Ibarra y Mia Rosales.

Alejandra Zavala compartió el podio con Ada Korkhin y Alexis Lagan, quienes terminaron en la primera y tercera posición, respectivamente. De igual forma la mexicana

DCO