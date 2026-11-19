Osmar Olvera con una de las medallas que ganó en los Juegos Olímpicos París 2024

Los Juegos Panamericanos Lima 2027 se consolidan como el evento multideportivo con el mayor número de clasificaciones hacia los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, tras el anuncio de Panam Sports al confirmar que la capital peruana será la antesala olímpica para los atletas del continente.

De acuerdo con la información emitida por el organismo deportivo continental, un total de 28 disciplinas tendrán confirmado su camino hacia la justa veraniega en territorio peruano. De este total, 19 deportes otorgarán cupos directos a LA28, mientras que otros 9 contribuirán al proceso mediante la suma de puntos o el registro de marcas mínimas.

El 2027 como año preolímpico será de gran relevancia para disciplinas como los clavados donde previo a los panamericanos, se realizarán los mundiales de natación en Singapur que también repartirán boletos olímpicos en pruebas individuales y sincronizados, para semanas después realizarse los panamericanos también con posibilidad de clasificación olímpica solamente en pruebas individuales.

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A diferencia de la pasada edición continental en Santiago 2023, la natación artística no tendrá posibilidad de clasificarse en panamericanos, como lo hizo para París 2024, por lo que tendrá que ajustarse a los criterios del campeonato mundial de Singapur.

Rumbo a Tokio 2021, los Juegos de Lima 2019 contaron con 25 disciplinas clasificatorias (15 directas y 10 por puntos o marcas). Para Lima 2027, los deportistas contarán con tres disciplinas clasificatorias adicionales y cuatro oportunidades más de obtener su boleto de manera directa.

Asimismo, el organismo recordó que en el ciclo anterior de París 2024 (con sede en Santiago 2023), se incluyeron 31 disciplinas en el proceso (21 directas y 10 por marcas o puntos).

Panam Sports detalló que existe una base sólida de 22 disciplinas que se han mantenido como vía olímpica en los últimos tres ciclos, entre las que destacan natación, clavados, atletismo, tiro con arco, ciclismo (ruta, montaña y BMX), deportes ecuestres, surf, tenis y escalada deportiva.

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Como estrenos olímpicos, el remo “de mar” hará su debut, mientras que el squash —nueva incorporación al programa de Los Ángeles 2028— ofrecerá una oportunidad única de clasificación en Lima. El ciclismo de pista vuelve a la lista clasificatoria tras haber estado ausente en el ciclo de París. Por su parte, el triatlón y la gimnasia de trampolín mantendrán su estatus como clasificatorios directos.

Además de la natación artística, el judo, la esgrima, la lucha, el boxeo y el levantamiento de pesas no figurarán como clasificatorios en esta edición panamericana, por lo que sus atletas deberán buscar su pase a LA28 en otros torneos internacionales.

También será el escaparate para deportes que son exclusivos del programa panamericano, como son la pelota vasca, karate, patinaje (artístico y de velocidad), esquí acuático y el wakeboard, además del bowling y el raquetbol.

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