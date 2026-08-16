México Femenil de flag football logra su boleto a Los Ángeles 2028; equipo varonil tiene otra oportunidad para clasificar

La Selección Mexicana Femenil de Flag Football consiguió su pase a Los Ángeles 2028.

La Selección Mexicana Femenil de Flag Football consiguió su pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 después de obtener la medalla de bronce en el Mundial con sede en Düsseldorf, Alemania, tras derrotar a su similar de Inglaterra.

Las tricolores se impusieron por pizarra de 20-19 a las británicas en el partido por el tercer puesto, con lo que de paso aseguraron su presencia en la cita olímpica a realizarse dentro de dos años en la ciudad de California.

¡A Juegos Olímpicos! 🎟️🇲🇽



¡Medalla de bronce! 🥉



La selección femenil mexicana de Flag Football asegura su lugar en LA 2028.



Este logro no es casualidad, este país ama el tochito (como también se conoce aquí), somos el segundo mercado más grande de la NFL y, sobre todo, este… pic.twitter.com/dlnctePTbh — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) August 16, 2026

México Femenil había perdido a manos de Canadá en las semifinales del Mundial de Flag Football, pese a lo cual tenía posibilidades de acceder a Los Ángeles 2028, lo cual consiguió con su victoria sobre Inglaterra en Düsseldorf.

Tercera presea consecutiva de México en Mundiales

El bronce conseguido en el Mundial de Flag Football significa para el representativo femenil de México la tercera medalla consecutiva en el magno certamen.

El Tricolor Femenil se colgó la plata en los dos Mundiales anteriores, los de Lahti 2024 (en Finlandia) Jersusalén 2021 (en Israel), en ambos después de perder la final a manos de Estados Unidos.

México Varonil pierde, pero todavía puede ir a Los Ángeles

Por su parte, el representativo varonil de México fue derrotado por Canadá por marcador de 36-24 en el cotejo por el tercer sitio del Mundial de Flag Football.

El Tricolor disputó el partido por la medalla de bronce después de que en semifinales sucumbió a manos de Estados Unidos.

México🇲🇽 cae 26-34 ante Canadá🇨🇦 en el duelo por el tercer lugar del Campeonato Mundial de Flag Football.



Partido muy parejo que se decidió hasta series extra.



El boleto olímpico es para Canadá.



Para México el camino a Juegos Olímpicos tendrá que ser por la vía del Olympic Q… pic.twitter.com/x6EEqeBZmX — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) August 16, 2026

Pese a este tropiezo, México Varonil todavía puede lograr su boleto a Los Ángeles 2028, por la vía del Olympic Q Series en junio de 2028.

Para llegar al clasificatorio, el Tricolor deberá terminar entre los dos primeros lugares del Continental 2027.

El flag football debutará como deporte olímpico precisamente en la justa de Los Ángeles 2028, la tercera edición en la que la ciudad de California albergue el magno evento tras las de 1932 y 1984.

EVG