Flag Football

México Femenil pierde en semifinales del Mundial de Flag Football ante Canadá, pero el sueño olímpico sigue vivo

La Selección Mexicana Femenil de Flag Football buscará su boleto a los Juegos Olímpicos 2028 en el partido por el tercer lugar del Mundial de la especialidad

México Femenil pierde en semifinales del Mundial de Flag Football ante Canadá
México Femenil pierde en semifinales del Mundial de Flag Football ante Canadá Foto: Especial
Por:
Alejandro Ayala

En un juego donde las defensas fueron clave, la Selección Mexicana Femenil de Flag Football perdió en semifinales del Mundial de la especialidad en Alemania por 20-6 ante Canadá, que amarró su boleto a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

No todo está perdido para México, que irá por el tercer lugar del torneo y en ese duelo todavía tiene oportunidad de acceder a los Juegos Olímpicos. En la otra semifinal Estados Unidos (anfitrión de LA28) derrotó a Gran Bretaña y eso abrió la puerta a que en el partido por el tercer lugar se entregue el segundo boleto olímpico disponible.

El choque por la medalla de bronce y el pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 entre México y Gran Bretaña será este domingo 16 de agosto a las 5:30 horas, tiempo del centro de México.

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