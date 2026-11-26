Jugadores de Bears celebran una de sus anotaciones en Detroit.

La jornada del Día de Acción de Gracias arrancó con el encuentro divisional entre los Lions y los Bears, un partido que tuvo emoción de principio a fin. El equipo de Chicago logró darle la vuelta al marcador para llevarse la victoria 39-35 en campo rival.

Desde el arranque del compromiso, el equipo local se fue arriba en el marcador con el gol de campo de Jake Bates y en el arranque del segundo cuarto apareció Jahmyr Gibbs con una anotación para darle la ventaja 10-0 al equipo de Detroit.

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Los Bears consiguieron acercarse en el tablero con el gol de campo de Cairo Santos y la anotación de Kyle Monangai para poner el electrónico 10-10 y meterle emoción al partido que se definió cuando quedaron tres segundos en el marcador.

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