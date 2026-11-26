En últimas semanas se ha manejado con fuerza un posible interés del PSG por el delantero mexicano Julián Quiñones y recientemente el entrenador del equipo francés, Luis Enrique, habló sobre esta información y no cerró la puerta a La Pantera.

Luego del empate 2-2 ante la Roma en la UEFA Champions League, el estratega español fue cuestionado por TUDN acerca de un posible fichaje de Quiñones. “¿Julián Quiñones está en la carpeta del PSG?”, fue la pregunta del medio. “En la carpeta del PSG están todos los grandes jugadores del mundo”, respondió Luis Enrique.

Los comentarios del entrenador del París Saint-Germain no confirmaron que exista una oferta por Julián Quiñones, pero tampoco cerró la posibilidad de que el ariete azteca pueda estar en un contendiente europeo, recordando que el club parisino es bicampeón de la Liga de Campeones de Europa.

Lesiones del PSG pueden ayudar al fichaje de Quiñones

Julián Quiñones se ha convertido en uno de los mejores delanteros del mundo, no por nada terminó en la posición 28 de la votación del Balón de Oro y con las lesiones en el PSG no sería descabellado que el equipo francés vaya por el ariete mexicano.

El PSG perderá por muchos meses a Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué, quienes se lesionaron de gravedad. El extremo georgiano y el atacante francés tienen una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El PSG buscaría en el periodo de fichajes de enero firmar jugadores.

El París Saint-Germain necesita reforzar su delantera y según medios internacionales Julián Quiñones es una opción real, pues goza un gran presente goleador en Arabia Saudita, además de dejar una buena impresión al anotar cuatro goles en la Copa del Mundo 2026, en donde fue de los mejores jugadores de la Selección Mexicana.

PSG empata en Champions

En un partido de ida y vuelta la Roma peleó hasta el último momento y le sacó un empate 2-2 al PSG en la quinta jornada de la Champions League, resultado que corta con la racha de imbatibilidad del equipo francés y lo relega al subliderato de la competencia.

Con la igualada entre estos dos equipos, el Real Madrid es el club que sale beneficiado al quedarse con el primer puesto con cinco victorias de cinco posibles, así que los merengues se acercan cada vez más a terminar como líderes de cara a la fase de eliminación directa.

Por unos minutos el París Saint-Germain estaba como líder de la Liga de Campeones gracias a los goles de Illya Zabarnyi (31′) y Ousmane Dembélé (62’, p.), que sirvieron para darle vuelta al partido que arrancaron perdiendo desde los cinco minutos tras una diana de Mario Hermoso.

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