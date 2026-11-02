Julián Quiñones consigue doblete en goleada del Al-Qadsiah en la Champions League de Asia (VIDEO)

Julián Quiñones celebra uno de sus goles con el Al-Qadsiah ante Al Gharafa en la Champions League de Asia.

El atacante mexicano Julián Quiñones sigue encendido y este lunes lo ratificó con sus dos goles en el duelo en el que el Al-Qadsiah se impuso 5-0 al Al Gharafa en la Jornada 4 de la fase de grupos de la Champions League de Asia, en cotejo con sede en el Estadio Al-Gharafa en Rayán, Qatar.

La Pantera consiguió su primera anotación al minuto 27 de tiempo corrido con un remate de cabeza en el área, tras un centro del ghanés Christopher Bonsu Baah. Su segunda diana llegó en la recta final del primer tiempo, cuando al 45′ convirtió con un tiro raso y cruzado de derecha fuera del área.

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JULIÁN QUIÑONES NO DEJA DE HACER GOLES.



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Los goles de Julián Quiñones significaron el 2-0 y el 4-0 parcial en favor del Al-Qadsiah, que vencía a domicilio al Al Gharafa a falta de media hora para que finalizara el compromiso.

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Julián Quiñones también asiste

La labor de Julián Quiñones con el Al-Qadsiah va más allá de anotar, y antes de su primer gol lo demostró al dar la asistencia para que Mohammed Abu Al-Shamat pusiera el 1-0 en favor del Al-Qadsiah al minuto 17.

El 3-0 parcial de los Caballeros del Este lo consiguió Yasir Al-Shahrani al minuto 43. El seleccionado mexicano y compañía todavía no conocen la derrota en la Champions League de Asia, pues su marca es de dos juegos ganados y un par de cotejos empatados. Mohammed Al-Qahtani puso cifras definitivas al conseguir el 5-0 para el Al-Qadsiah al 81′.

¿Cuántos goles lleva Julián Quiñones en la Temporada?

Con su doblete de este lunes, el mexicano Julián Quiñones llegó a 10 goles en lo que va de la Temporada 2026-2027, su tercera en Arabia Saudita con el Al-Qadsiah.

El delantero de 29 años de edad acumula seis dianas en la Saudi Pro League y cuatro en la Liga de Campeones de Asia, a la que le restan cuatro jornadas para que culmine la fase de grupos.

EVG