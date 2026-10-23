Julián Quiñones hace GOLAZO de cabeza con el Al-Qadsiah y sigue imparable (VIDEO)

Julián Quiñones marcó un gran tanto de cabeza en el juego entre Al-Qadsiah y Al-Hilal.

El mexicano Julián Quiñones marcó un golazo de cabeza este viernes en el duelo entre el Al-Qadsiah y el Al-Hilal, juego correspondiente a la Jornada 11 de la Saudi Pro League, en el que su víctima fue el marroquí Yassine Bounou, mejor conocido como Bono. Sin embargo, su club perdió 3-2 como local.

Al minuto 31 del duelo con sede en el Prince Mohamed bin Fahd Stadium, la ‘Pantera’ se lanzó de palomita en el área para rematar un centro, luego de que se metió entre dos defensas para hacer contacto con el balón ante la salida del reconocido guardameta.

Gooooool de Julián Quiñones contra el equipo más fuerte de Arabia, miren cómo entró al área y definió de cabeza contra Bono😮‍💨🔥



Ya lleva 82 G+A en 81 partidos con su equipo, es el mejor mexicano🇲🇽❤️ pic.twitter.com/9fZz1WLkzw — Roberto Haz (@tudimebeto) October 23, 2026

El gol de Julián Quiñones significó el 1-1 parcial para el Al-Qadsiah, pues el Al-Hilal se había puesto al frente gracias a la diana conseguida por el brasileño Gabriel Martinelli al 21′.

¿Cuántos goles lleva Julián Quiñones en la temporada?

Con su anotación en contra del Al-Hilal, Julián Quiñones llegó a seis goles con el Al-Qadsiah en la Campaña 2026-2027, de los cuales cinco han sido en la Saudi Pro League y uno en la Liga de Campeones de Asia.

La anotación más reciente del seleccionado tricolor había sido el 9 de octubre en el 5-0 sobre el Al-Kholood en la Jornada 8 de Arabia Saudita.

El único gol de Julián Quiñones en lo que va de la Champions League de Asia lo convirtió en el 2-1 ante el Al Wasl en la Jornada 1 de la justa continental.

Julián Quiñones, por otro título de goleo en Arabia

En la Temporada 2026-2027, Julián Quiñones tiene el reto de terminar como líder de goleo por segunda campaña al hilo en la Saudi Pro League.

El atacante de 29 años de edad acabó como máximo romperredes de Arabia Saudita en el ciclo 2025-2026 con un total de 33 anotaciones, superando por una al inglés Ivan Toney, delantero del Al-Ahli.

Julián Quiñones disputa su tercera temporada con el Al-Qadsiah, equipo al que se unió después de un año en las filas del América, equipo con el que fue bicampeón de la Liga MX, algo que ya había conseguido con el Atlas en el periodo 2021-2022.

EVG