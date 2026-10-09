Julián Quiñones regresa a la actividad con el Al-Qadsiah con un GOLAZO y doblete de asistencias (VIDEO)

Mientras la Selección Mexicana terminó la fecha FIFA con dos empates y dos derrotas, Julián Quiñones regresó a la actividad con el Al-Qadsiah en la Saudi Pro League marcando un gol desde el punto de penalti y consiguiendo un doblete de asistencias en la goleada de su equipo 5-0 sobre el Al-Kholood.

El mexicano se encargó de cerrar el marcador del partido al minuto 86 de juego. Julián Quiñones se paró frente al arquero rival desde los once pasos y con una panenka mandó a guardar la esférica, cerrando con broche de oro su regreso a la actividad después de las dos asistencias que le dio a Christopher Baah y Mateo Retegui.

🇲🇽 ¡GOOOOOOOOOOOL DE JULIÁN QUIÑONES! 🇲🇽

🇲🇽 ¡GOOOOOOOOOOOL DE JULIÁN QUIÑONES! 🇲🇽



Dos asistencias y un penal a la PANENKA. ¡Partido de 💯 para el mexicano!#SPLenFOX pic.twitter.com/QYQTPKSmbL — FOX (@somos_FOX) October 9, 2026

¿Cuántos goles lleva Julián Quiñones en la temporada con el Al-Qadsiah?

Julián Quiñones se perdió la fecha FIFA de septiembre y octubre con la Selección Mexicana por una lesión que sufrió previo a la concentración del equipo de Rafa Márquez, pero después del Mundial sigue siendo el mejor equipo del Tricolor.

En la actual temporada, el exjugador del América lleva cuatro goles con el Al-Qadsiah, uno ante el Al-Shabab, otro frente al Diriyah, le marcó al Al-Ettifaq y por último su gol de panenka frente Al-Kholood.

El delantero del Tricolor necesita mejorar su rendimiento goleador en la temporada de la Saudi Pro League si quiere volver a ser campeón de goleo. Actualmente está en la quinta posición con cuatro dianas y el primer lugar es Ivan Toney, quien lleva 11 tantos en la actual campaña en Arabia Saudita.

¡GOOOOOOOOOOOOL DE AL-QADSIAH!



🔥🇲🇽 La joyita, la perla de asistencia que pone JULIÁN QUIÑONES a Mateo Retegui para un tanto más.#SPLenFOX pic.twitter.com/M5agmudjXz — FOX (@somos_FOX) October 9, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Julián Quiñones con el Al-Qadsiah?

El Al-Qadsiah disputa varios torneos esta temporada y Julián Quiñones tendrá varios partidos esta campaña en Arabia Saudita. El mexicano disputará la AFC Champions League Elite.

El siguiente compromiso del delantero mexicano será el 12 de octubre del 2026 cuando se enfrente al Pakhtakor en la Champions League Elite, un partido importante en las aspiraciones del conjunto de Julián Quiñones en este certamen.

De igual forma, el Al-Qadsiah disputa la temporada de la Saudi Pro League y la King’s Cup, torneos en los que el equipo del delantero mexicano puede sumar más título a su vitrina histórica.

DCO