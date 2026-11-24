La atleta, al recibir su presea en los pasados JO de París 2024

Poco más de dos años después de haber obtenido una medalla de plata para México en los Juegos Olímpicos de París 2024, la judoca Prisca Awiti tomó la sorpresiva decisión de ponerle fin a su trayectoria como deportista, la cual atribuye a la falta de motivación necesaria para afrontar el proceso hacia Los Ángeles 2028.

“Ha sido una decisión difícil, pero me retiro del deporte de alto rendimiento. Lo pensé mucho y siento que después de París fue complicado volver a encontrar la motivación para buscar ese oro que me faltó. La verdad, ya no quería”, confesó Awiti Alcaraz en entrevista con ESPN.

La judoca mexicana reconoció que la decisión de retirarse no la tomó de un momento a otro, y que lo más complicado fue sentir que había fracasado, pero siempre tuvo el apoyo de sus familiares y amigos.

El Dato: Prisca Awiti tiene cuatro hermanos varones (Philip, Joshua, Samy y Michael) y cuenta con pasaporte mexicano, británico y keniano.

“No fue cosa de un día. Poco a poco me di cuenta de que ya no era feliz. Lo más difícil fue hablarlo con mi familia y mis amigos; sentía que les estaba fallando. Logré algo increíble y aun así llegué a sentir fracaso, algo que fue complicado de procesar. Nadie me hizo sentir mal, al contrario, todos me apoyaron y eso fue un gran alivio”, indicó Prisca Awiti.

El 30 de julio del 2024, la nacida en Londres hizo historia al convertirse en la primera mexicana en cosechar una medalla olímpica en judo, luego de que terminó segunda en la categoría de -63 kilogramos tras ser vencida por Andreja Leski.

De padre keniata y madre mexicana, Prisca comenzó su andar en el deporte en la gimnasia, pero por inspiración de su hermano se acercó al judo, razón por la cual comenzó su preparación en el Enfield Judo Club, junto con sus hermanos.

Awiti Alcaraz, quien académicamente se formó en Ciencias del Deporte por a la Universidad de Bath, en Inglaterra, tomó en el 2017 la decisión de representar a México en competencias internacionales. Cinco años más tarde estableció su residencia en el país.

Durante su carrera como judoca, la mexicana logró un importante palmarés a nivel internacional. En 2021 y 2023 se colgó las preseas de plata en el Campeonato Panamericano de Judo, además de que en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 se quedó con el bronce.

Los primeros Olímpicos en los que representó a México fueron en Tokio, en los que quedó eliminada en su primer combate por Gankhaich Bold, de Mongolia.

5 Combates tuvo en los Juegos Olímpicos de París 2024

Tres años después en la capital francesa, las cosas fueron diametralmente opuestas. Prisca Awiti se impuso en la primera ronda a Nigara Shaheen, representante del Equipo Olímpico de Refugiados; en octavos derrotó a la polaca Angelika Szymanska, en cuartos doblegó a la austriaca Lubjana Piovesana y en semifinales su víctima fue la croata Katarina Kristo.

A los 30 años de edad es que la judoca se despide del deporte profesional, pero su nombre siempre será un parteaguas en el judo nacional y un ejemplo de que se pueden conseguir cosas importantes en los máximos escenarios internacionales.

“Sentí que ya estaba haciendo el deporte por los demás, por obligación. Es muy triste porque siento que logré algo muy increíble en mi carrera y, aun así, sentir fracaso ha sido algo muy difícil para mí de procesar”, reconoció entre lágrimas Awiti Alcaraz en charla con ESPN.

La medallista en París 2024 tenía una relación muy cercana con Paulina Martínez, quien era su compañera en la Selección Mexicana y con quien compartía su ciclo hacia LA 2028.

Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz

Edad: 30 años

Lugar de nacimiento: Enfield, Londres

Deporte: Judo

Representaba a México desde el 2017