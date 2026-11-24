Jugadores del PSG festejan uno de sus goles del fin de semana pasado

El PSG, que esta campaña busca el tricampeonato en la Champions League, recibe a la Roma en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League en un encuentro en el que está a un empate o triunfo de ser el club francés con más cotejos invicto en la historia del certamen continental.

Comparte el primer lugar con el Lyon, que entre diciembre del 2004 y marzo del 2006 hiló 14 compromisos sin conocer la derrota en el torneo estelar de la UEFA. La racha del conjunto parisino comenzó después de la derrota de 2-1 a manos del Sporting Lisboa en enero de este año.

El Dato: El delantero del Real Madrid Endrick no fue incluido en la convocatoria para el partido de la Liga de Campeones contra el PSV Eindhoven debido a una lesión.

Empató la marca para un equipo de la Ligue 1 en la Champions con el 6-0 que le propinó al Villarreal el 3 de noviembre en España. El PSG, además, es una de las dos escuadras que tienen marca perfecta de 12 puntos en la actual edición del certamen. La otra es el Real Madrid, que es segundo tras el conjunto dirigido por Luis Enrique solamente por diferencia de goles.

Dos de los equipos aún no han cedido ni un punto hasta el momento son PSG y Real Madrid. De hecho, con Arsenal y Barcelona también entre los cinco primeros, y con el Manchester City y el Liverpool dentro del top ocho, los pesos pesados de Europa ya están mostrando músculo en la fase de liga.

El PSG recibe a la Roma mañana y la profundidad de la plantilla del vigente campeón será puesta a prueba, con Désiré Doué uniéndose a su compañero de ataque Khvicha Kvaratskhelia al sufrir una lesión del ligamento cruzado anterior que los mantendrá fuera hasta el próxima año.

El Real Madrid recibirá a PSV Eindhoven hoy y el Arsenal se verá las caras contra Borussia Dortmund.

El Barcelona afronta uno de los desplazamientos más largos de su historia, de más de 5 mil kilómetros, para jugar contra el Sabah FK en Azerbaiyán.

Los jugadores deben adaptarse a las exigencias del futbol moderno y aceptar los riesgos que conlleva el deporte si quieren seguir ganando los altos salarios que ofrecen los contratos actuales, afirmó el técnico del Real Madrid José Mourinho.

Mourinho respondió a una pregunta sobre el impacto del apretado calendario futbolístico tras las graves lesiones sufridas el fin de semana por el delantero del Bayern Múnich Harry Kane y el atacante del Paris Saint-Germain Désiré Doué.

“Yo creo que si queremos pasta, tenemos que trabajar mucho, tenemos que correr riesgos. Y es la vida”, expresó Mourinho antes del partido del Madrid en la Champions contra el PSV Eindhoven el martes. “Si hay algún jugador quiere hacer huelga porque jugamos muchos partidos, se puede también proponer a ese jugador si quiere ganar un 50% menos”.

Doué necesitará cirugía después de romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante la victoria del PSG por 3-2 en Niza en la Ligue 1 el sábado. Kane, flamante ganador del Balón de Oro, estará fuera unos meses tras desgarrarse un ligamento del tobillo izquierdo el viernes en el empate 1-1 con Colonia en la Bundesliga y se sometió a una operación.

“Es todo a nivel económico que tiene un peso muy grande y nos tenemos que adaptar”, señaló Mourinho. “Tenemos que sufrir. Y tenemos que adaptarnos a una situación nueva y difícil”

Mourinho reconoció que sería preferible jugar menos partidos, pero afirmó que los intereses financieros seguirán dictando el apretado calendario que involucra a clubes y selecciones nacionales.

Por otra parte, la experiencia de Mauricio Pochettino en la Liga de Campeones ha estado marcada por un par de tripletes memorables y por aún más oportunidades desperdiciadas.

Tras una ausencia de cuatro años y medio, tiene otra oportunidad en el torneo más prestigioso de clubes con el United.

Cuando Pochettino, recién salido de una paliza en la Liga Premier a manos del Liverpool en su debut, conduzca al United a su partido en el campo del Sporting de Lisboa el miércoles, será su primer encuentro de la Champions desde que su Paris Saint-Germain plagado de estrellas, con ese tridente ofensivo de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar, fue fulminado por el triplete de Karim Benzema en los octavos de final, lo que puso en marcha la notable marcha del Real Madrid hacia el título en 2022.

Pochettino se quedó más cerca una temporada antes, cuando perdió con el PSG en las semis ante el Manchester City.

Estuvo aún más cerca en 2019, cuando el argentino lloró de alegría al guiar de algún modo al Tottenham hasta la final.