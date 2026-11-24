Futbolistas del Rebaño celebran, el domingo pasado, el pase a la Fiesta Grande del balompié nacional

La pelea por el título del Apertura 2026 comenzará mañana con dos series que pondrán frente a frente a Toluca y Atlas, por un lado, y a Monterrey y América, por el otro. La Liga MX confirmó el calendario de los cuartos de final, que se disputarán en cuatro días: las idas serán miércoles y jueves; las vueltas, sábado y domingo.

El primer partido está programado para las 19:00 horas, cuando Toluca reciba al Atlas en el Estadio Nemesio Diez. Más tarde, a las 21:10, Monterrey enfrentará al América en el Estadio BBVA. Ambos encuentros abrirán una ronda en la que los equipos mejor ubicados en la fase regular cerrarán sus respectivas series como locales.

La actividad continuará el jueves 26. Pachuca será anfitrión de Chivas a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo, mientras que León recibirá a Cruz Azul a las 21:10 en el Estadio León. De esta manera, los cuatro cruces quedarán en marcha antes del primer fin de semana de partidos de vuelta.

La definición de dos boletos a semifinales llegará el sábado 28. Atlas jugará ante Toluca a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco, y América se medirá con Monterrey a las 21:10 en el Estadio Banorte. Para rojinegros y azulcremas, el apoyo de su afición será parte del cierre de unas series que comenzaron en territorio rival.

El domingo 29 se completará la ronda. Chivas recibirá a Pachuca a las 19:07 horas en el Estadio Akron, y Cruz Azul hará lo propio frente a León a las 21:00 en el Estadio Banorte. Con esos partidos quedarán definidos los cuatro equipos que avanzarán a las semifinales del torneo.

La distribución del calendario concentra los partidos de ida entre semana y reserva el fin de semana para las vueltas. El miércoles y el sábado tendrán acción Toluca, Atlas, Monterrey y América; el jueves y el domingo será el turno de Pachuca, Chivas, León y Cruz Azul. Cada duelo de regreso tendrá en juego el pase a la siguiente ronda, por lo que el domingo por la noche se conocerá la lista completa de semifinalistas.

Con las fechas y horarios ya establecidos, los ocho clasificados entran en la etapa decisiva del Apertura. Para los aficionados, el calendario ofrece un mejor cierre como sucede al término de la temporada regular.