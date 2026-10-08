Raúl Rangel se defiende y asegura que “todos nos equivocamos”, tras sus errores en la Selección Mexicana

Terminó la Fecha FIFA y uno de los jugadores más criticados de la Selección Mexicana es el portero Raúl Rangel, quien aterrizó en Guadalajara para unirse al trabajo con Chivas y fue abordado por los medios de comunicación, ante quienes minimizó sus errores ante Estados Unidos.

“Al final de cuentas tranquilo, es parte de la profesión y de la vida misma. Se ha hecho mucho escándalo, más de lo que realmente es. A final de cuentas a todos nos pasa, todos nos hemos equivocado y quedarme con eso”, dijo el Tala antes de subir a un coche.

En el partido amistoso ante Estados Unidos el arquero del Rebaño Sagrado tuvo dos equivocaciones claras que se reflejaron en anotaciones en contra. El marcador final fue 3-0 y Rangel se llevó muchas críticas por su estilo de juego.

El Tala Rangel es un guardameta que utiliza mucho su juego de pies, pues en Chivas y ahora en la Selección Mexicana la salida de balón viene desde atrás. El riesgo que se asume por ese modelo de juego es estar expuesto a errores en zona baja, como pasó en la segunda anotación, en donde dio un mal pase y prácticamente asistió al delantero estadounidense.

El arquero del Club Deportivo Guadalajara fue cuestionado si contaba con el apoyo de Rafael Márquez y dijo que sí, además que eso era un gesto que “se aprecia por parte de tu director técnico”.

Raúl Rangel se reintegrará al trabajo de Gabriel Milito en las Chivas, que son tercer lugar del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, solamente detrás de Toluca y del América.

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