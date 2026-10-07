Rafael Márquez prepara grandes cambios en la Selección Mexicana; el Tricolor se sacude tras dos derrotas al hilo

Rafael Márquez en conferencia de prensa antes de un partido de la Selección Mexicana

La primera concentración de Rafael Márquez al mando de la Selección Mexicana terminó con balance negativo, pues de cuatro partidos que disputó no pudo ganar ninguno, empató dos y perdió los restantes. Tras el duelo ante Chile, el estratega del Tricolor dijo que ya sabe con quiénes sí cuenta.

En el último partido de la Fecha FIFA los pupilos de Márquez cayeron por 2-0 ante el equipo chileno en el Memorial Coliseum. En conferencia de prensa el DT fue claro y en la convocatoria de la Nations League de noviembre para enfrentar a Jamaica habría muchos cambios.

"Hemos visto quien puede estar y quien no" pic.twitter.com/yMvqVshe63 — Alejandro Orvañanos ✍🏻 (@ale_orvananos) October 7, 2026

“Ya vi a todos los jugadores. Ahora sé lo que necesitamos y con quien se puede contar y con quien no”, dijo el exdefensor, quien agregó: “Nos costó el funcionamiento. Defensivamente con dudas, nos ganaron las espaldas. Tratamos de parar el mejor equipo posible por la carga de trabajo, pero el funcionamiento no fue el mejor”.

TE RECOMENDAMOS: Lionel Messi se despide AD1ÓS

No dio nombres, pero parece un claro mensaje sobre lo que se puede esperar en el llamado para la Nations League, que serían varios movimientos clave y el llamado de elementos como Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Edson Álvarez y César Montes. Además que Gilberto Mora solo pudo jugar uno de los cuatro duelos amistoso de esta ventana internacional.

Rafa Márquez habla sobre el presente de sus delanteros

Rafa Márquez tomó el control de la Selección Mexicana tras la partida de Javier Aguirre. El Káiser ya era auxiliar del Vasco, pero ahora en él reposa el proyecto deportivo de la Federación Mexicana de Futbol rumbo a la Copa del Mundo 2030.

El inicio de la gestión de Márquez no es el mejor. Empates ante Colombia y Perú, para después caer ante Estados Unidos y Chile. Como dijo, el funcionamiento es un punto flojo en el Tricolor, que le costó generar opciones de gol y las pocas que se tuvieron no fueron bien aprovechadas por Santiago Giménez, Germán Berterame o Armando González.

“Más que preocuparme, me ocupa, intentar de ayudar a esta gente a que tenga más ritmo de partidos. Santi no tiene muchos minutos en su equipo y lo trajimos para darle minutos, necesitamos de gente que está en Europa y no cabe la duda que buscaremos tener lo mejor para el siguiente partido”, indicó el entrenador.

aar