Rafa Márquez ventila plática con el Tala Rangel tras sus errores en la goleada sufrida ante Estados Unidos

Rafa Márquez tuvo una charla con el Tala Rangel tras sus errores en la goleada ante Estados Unidos.

Rafa Márquez, director técnico de la Selección Mexicana, reveló que Raúl ‘Tala’ Rangel se acercó a su cuerpo técnico tras los errores que cometió en dos de los goles que el Tricolor sufrió en la derrota de 3-0 a manos de Estados Unidos en partido de preparación en la Fecha FIFA.

El seleccionador nacional dejó en claro que hay confianza total en el portero de Chivas, a quien le reconoció el valor de haber admitido al interior del grupo que no tuvo una buena noche en el duelo desarrollado en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

"CONFIANZA PLENA EN EL TALA" 🗣️🧤🇲🇽



Rafa Márquez habla sobre Raúl Rangel y el partido que tuvo ante Estados Unidos dejando claro que no afecta la confianza que tiene en el arquero mexicano



🗣️ "Todos nos equivocamos"



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“Él (’Tala’ Rangel) estos días vino con nosotros a hablar para ver cómo le podíamos ayudar a mejorar, eso habla de que reconoce que no fue su mejor actuación, que fue un mal día para todos nosotros y todos nos equivocamos, hay plena confianza en él”, declaró Rafa Márquez en la conferencia de prensa previo al amistoso de este martes contra Chile.

Rafa Márquez respalda al Tala Rangel

Rafa Márquez hizo énfasis en que los dos yerros del ‘Tala’ Rangel en la derrota frente a Estados Unidos no le quitan la confianza que tiene en el guardameta del Guadalajara, pues las fallas son parte del juego.

“Con ‘Tala’ hay plena confianza, sabemos lo que nos puede dar y cualquiera se puede equivocar obviamente, así que no tengo ningún problema con eso”, remarcó el cinco veces mundialista con la Selección Mexicana.

El excapitán del Tricolor también afirmó que su experiencia como futbolista y seleccionado le permite confiar más en el ‘Tala’ Rangel, con quien adelantó que trabajará más.

“El hecho de haber sido jugador creo que me da la idea de seguir plenamente confiando en él y de trabajar aún más con él”, subrayó Rafa Márquez.

¿Cuántos goles ha recibido el Tala Rangel con la Selección Mexicana?

Raúl Rangel ha recibido 21 goles en 20 partidos disputados con la Selección Mexicana desde su debut con el Tricolor en una derrota de 4-0 frente a Uruguay en un amistoso en junio de 2024.

Los únicos cinco partidos oficiales en los que el ‘Tala’ ha defendido el arco del Tricolor fueron en la Copa del Mundo 2026, en la que recibió tres tantos, todos en la caída de 3-2 ante Inglaterra en octavos de final.

Tras el retiro de Memo Ochoa, el ‘Tala’ Rangel arrancó este nuevo proceso con Rafa Márquez al frente como el portero titular de México.

EVG