Argentina vs Benín: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de despedida de Lionel Messi con la Albiceleste

Lionel Messi en el entrenamiento previo a su partido de despedida con Argentina.

Lionel Messi juega este martes 6 de octubre su último partido con Argentina, después de 21 años como seleccionado. El rival es Benín y el escenario es el Estadio Monumental de Buenos Aires, donde se ha preparado una gran fiesta para despedir como se debe al astro rosarino.

Hoy quedarán atrás poco más de dos décadas de una historia que comenzó de una manera peculiar y poco afortunada, pues el originario de Rosario fue expulsado a los 43 segundos de haber ingresado a la cancha en su debut con la Albiceleste, un amistoso contra Hungría el 17 de agosto de 2005.

Poco más de un mes después de que Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina, el director técnico Lionel Scaloni lo incluyó en la convocatoria de esta Fecha FIFA para que tuviera su despedida frente a la fanaticada local. Por ese motivo no formó parte de los amistosos ante Bolivia y Burkina Faso.

¿En qué canal pasan EN VIVO el último juego de Messi con Argentina?

El partido entre Argentina y Benín, el último que disputará Lionel Messi con la Albiceleste, se jugará este martes 6 de octubre, en el Estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina. El balón comenzará a rodar en punto de las 17:00 horas del Centro de México, y podrá verse en vivo por la señal de ViX.

Fecha: Martes 6 de octubre

Hora: 17:00

Estadio: Monumental

Transmisión: ViX

Posibles alineaciones de Argentina y Benín para la despedida de Messi

ARGENTINA : Emiliano Martínez, Giuliano Simeone, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

BENÍN: Marcel Dandijnou, Tamimou Ourou, Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitodé, Sessi D’Almeda, Imourane Hassane, Yamirou Ourou, Rodolfo Aloku, Junior Olaïtan y Aiyegun Tosin.

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🗓 Martes 6 de octubre



📍 Estadio Monumental pic.twitter.com/yvZhJDOfzr — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 5, 2026

Surgen nuevos talentos en Argentina en inicio de era post Messi

En las dos primeras pruebas de la era post Messi, Argentina consiguió categóricas goleadas de 4-0 ante Bolivia y 7-0 sobre Burkina Faso. Al margen de la debilidad de los rivales, los choques dejaron algunas pistas de lo que se viene.

A los jugadores consagrados como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Enzo Fernández y Lautaro Martínez, se sumaron nuevos talentos como el volante creativo Nicolás Paz y los extremos Gianluca Prestianni y Leonel Flores, un juvenil de Boca Juniors que debutó a nivel profesional hace apenas dos meses y ya tuvo rodaje en la selección mayor.

“Hay renovación, capaz hay que jugar de otra manera pensando que ya no es Messi y 10 más sino como equipo”, dijo a AP Cristian Versalles, de 55 años, vestido con la casaca alternativa de Argentina tras presenciar la goleada ante los africanos el fin de semana.

EVG