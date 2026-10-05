Conoce Benín: dónde está, su cultura, su mejor jugador, su historia y todo del ultimo rival de Messi con Argentina

Lionel Messi tendrá sus últimos minutos con Argentina en un amistoso ante Benín.

Benín es el rival al que Lionel Messi enfrentará en su último partido con Argentina, en duelo a celebrarse este martes 6 de octubre. Se trata de un país ubicado en África que colinda con Nigeria al Este, Togo al Oeste, Níger y Burkina Faso al norte y al sur con el Océano Atlántico.

El idioma oficial de Benín es el francés y hasta 1975 se llamó Reino de Dahomey. Su capital es Porto-Novo, pero los poderes del gobierno y el centro económico están en la ciudad de Cotonú.

Benín, que se independizó de Francia el 1 de agosto de 1960, tiene aproximadamente 13.5 millones de habitantes y una superficie de 112 mil 622 kilómetros cuadrados.

¿Quién es el mejor jugador de Benín, el último rival de Messi con Argentina?

Stéphane Sessègnon es hasta la fecha considerado el mejor futbolista en la historia de Benín, selección de la que es su máximo goleador con 24 tantos en 88 partidos con los Guepardos entre 2004 y 2023.

Por su parte, Steve Mounié, delantero del FC Augsburg, es considerado el mejor jugador de Benín en la actualidad. Tiene 32 años de edad y su trayectoria por el balompié de Europa incluye etapas en Francia con el Montpellier y el Brest, y en Inglaterra con el Huddersfield Town.

Hasta la fecha, Benín todavía no ha podido clasificar a un Mundial. Tampoco ha conquistado el título de la Copa Africana de Naciones, en la que suma cinco participaciones y en la que su mejor actuación fue en la edición de Egipto 2019, en la que alcanzó la fase de cuartos de final.

La cultura de Benín

La cultura de Benín sobresale en África Occidental debido a que es la cuna del vodú, una religión oficial y ancestral en dicho país, donde se practica de forma abierta con templos, ceremonias y cantos dedicados a deidades como Heviosso, el dios del trueno, entre otras.

Pero en el país cuya selección será el último contrincante de Lionel Messi con Argentina también coexisten el islam y el cristianismo (catolicismo y protestantismo).

Si hablamos de música, destaca a nivel internacional Angélique Kidjo, quien ha ganado múltiples premios Grammy. Otra fugura pública importante de Benín es el actor Djimon Hounsou, quien ha sido nominado al Óscar.

Por su parte, los Palacios Reales de Abomey son un complejo histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que da testimonio del poder que tenían los antiguos reyes.

EVG