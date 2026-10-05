Jugador de Benín revela la fórmula perfecta para marcar a Messi en su último partido con Argentina (VIDEO)

Un defensa de Benín fue cuestionado acerca del plan para marcar a Lionel Messi en su último juego con Argentina.

Mohamed Tijani, defensa de Benín, respondió al cuestionamiento de cómo le harán él y sus compañeros para marcar a Lionel Messi en su partido de despedida con la Selección Argentina, y la respuesta del africano fue clara, pues dijo que los suyos solamente se enfocarán en disfrutar el encuentro de este martes 6 de octubre.

El zaguero de 29 años de edad reconoció que no hay un plan para seguirle la pista al futbolista del Inter Miami, a quien además dijo que cuando intente generar peligro solamente le dirá que es “el Dios”.

JAJAJAJA encontraron a los futbolistas de Benín paseando por Buenos Aires y nos dejaron este momentazo:

-Cómo van a hacer para marcar a Messi?

+Es imposible, no lo vamos a hacer, vamos a disfrutar del partido. Es el DIOS del fútbol



TIPAZOS 🐐 pic.twitter.com/rHJDZe6lMY — Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) October 5, 2026

“No hay que marcar a Messi. Vamos a disfrutar este partido. No hay un plan especial para defender contra Messi. Hay que disfrutar este juego. Le voy a mirar así: ‘Messi, eres el Dios‘”, declaró el defensa de Benín en entrevista con el canal argentino C5N.

Defensa de Benín quería que Argentina ganara el Mundial 2026

Mohamed Tijani reconoció que debido a la admiración que tiene hacia Lionel Messi se quedó con las ganas de ver a Argentina coronarse en el Mundial 2026, aunque también admitió que la Albiceleste tenía un complicado desafío en la final contra España.

“Para mí es el mejor del mundo, como le estoy diciendo. Pero España era un equipo muy duro para jugar, pero a mí me hubiese gustado que ganara Argentina porque me gusta mucho Messi”, profundizó el defensor de Benín.

Por otra parte, Mohamed Tijani aseguró que Benín será un rival a la altura de Argentina en el último duelo de Lionel Messi con la Albiceleste, por lo que augura que la afición verá un buen espectáculo.

“Benín es un equipo muy bueno para jugar. No puedo hablar mucho de Benín ahora porque hay que disfrutar el partido; vamos a dar todo para que esta fiesta sea muy buena”, subrayó el defensa de la selección africana.

¿Dónde es el último juego de Lionel Messi con Argentina?

El Estadio Monumental de Buenos Aires será sede del amistoso entre Argentina y Benín, partido que será el último que Lionel Messi dispute con la tres veces campeona del mundo.

De acuerdo con reportes de medios locales, se espera que el originario de Rosario dispute los 90 minutos o la mayoría de ellos en su despedida como seleccionado de la Albiceleste, después de 21 años, seis Mundiales jugados y cuatro títulos a nivel mayor, siendo el más importante de ellos el conseguido en Qatar 2022.

EVG