¡Gracias, Leo! Así es el gigantesco jersey con el que en Argentina le dirán adiós a Lionel Messi (VIDEO)

Aficionados hicieron un jersey gigante de Lionel Messi para su despedida de la Selección Argentina.

Lionel Messi tendrá una despedida a lo grande de la Selección Argentina, pues en las calles de Rosario, su ciudad natal, ya circulan imágenes de un jersey gigante en honor a ‘La Pulga’, el cual tiene incluido el mensaje “Gracias, Leo”.

Aficionados se dieron a la tarea de hacer una camiseta gigante de la Albiceleste con el número 10 para darle las gracias al jugador del Inter Miami, quien jugará sus últimos minutos con la selección sudamericana el martes 6 de octubre en un amistoso contra Benín.

Argentina 🇦🇷 se prepara para despedir a su Capitán Messi 🥹 pic.twitter.com/uDs4TfE4vm — 💜 Lula 💜 (@lulajackie11) October 3, 2026

El video del jersey gigante que fans en Rosario hicieron días antes de la despedida de Lionel Messi con Argentina no tardó en hacerse viral en redes sociales, pues es una muestra del cariño que la gente le tiene a Leo.

¿Dónde es el último juego de Lionel Messi con Argentina?

El Estadio Monumental de Buenos Aires es el inmueble en el que Lionel Messi tendrá sus últimos minutos con Argentina.

Benín será el último rival al que que ‘La Pulga’ enfrente con el jersey de la Albiceleste, con la que debutó a nivel mayor en un amistoso en agosto de 2005 contra Hungría.

Benín será el tercer y último contrincante de Argentina en esta Fecha FIFA, en la que la subcampeona del mundo despedirá a su máximo ídolo después de más de dos décadas.

¿Cuántos goles ha hecho Lionel Messi con Argentina?

Lionel Messi ha marcado 125 goles con Argentina en 207 partidos, incluyendo los de carácter amistoso y oficial.

De esos tantos, 21 han sido en Copa del Mundo, torneo que el rosarino jugó en seis ocasiones, la primera de ellas en la edición de Alemania 2006, un año después de haberse coronado monarca del orbe en la categoría Sub-20.

Lionel Messi dirá adiós a Argentina después de una excepcional actuación en el Mundial 2026, en el que registró ocho goles y cuatro asistencias en cuatro partidos.

EVG