¡ALERTA ROJA! Jannik Sinner puede perder el primer lugar del ranking de la ATP y parece que no hay marcha atrás

Jannik Sinner podría perder el primer lugar del ranking de la ATP después de que anunció su retiro del Masters de Shanghái mientras lidia con un problema en la rodilla que viene arrastrando desde hace algunos meses.

“Lamentablemente, no podré jugar el Rolex Shanghai Masters este año como esperaba”, escribió el italiano el sábado en su cuenta de Instagram. “Siempre disfruto jugar frente a los aficionados de Shanghái y siento mucho no poder hacerlo la próxima semana. Gracias por todo su apoyo. ¡Tengo muchas ganas de verlos de nuevo el próximo año!”.

Jannik Sinner se baja del Masters de Shanghái. ı Foto: Captura de Pantalla

El primer lugar del ranking de la ATP podría ser para Alexander Zverev

La ausencia de Jannik Sinner en el Masters de Shanghái abre las puertas a Alexander Zverev para quitarle el primer lugar del ranking de la ATP al italiano, ya que el alemán fue campeón de dos Grand Slams y sigue en activo en la temporada.

El Zorro defiende 3 mil 550 puntos en la recta final de la temporada, mientras que Sascha Zverev lo hace con mil 080 unidades, así que hay amplias posibilidades de que haya nuevo líder en la clasificación si Zverev es campeón en Pekín y Shanghái.

Aún no está todo perdido para Jannik Sinner, ya que podría reaparecer en Viena, participar en el Masters 1000 de París y en las ATP Finals, pero todo se definirá hasta que esté recuperado al 100 por ciento de su lesión. El italiano lleva tres meses sin competir.

Jannik Sinner se baja del US Open por lesión ı Foto: Especial

¿Desde cuando Jannik Sinner no disputa un encuentro?

Jannik Sinner no ha jugado desde que venció a Alexander Zverev en la final de Wimbledon este año. El número uno del mundo se retiró del Abierto de Estados Unidos debido a una lesión en la rodilla derecha y ahora se retira del Masters de Shanghái.

Sinner anunció la semana pasada que no podría defender su título del Abierto de China en Beijing, al señalar que “mi rodilla no está donde me gustaría que estuviera y todavía no estoy listo para competir, pero haré todo lo posible para estar en la cancha lo antes que pueda”.

DCO