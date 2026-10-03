No es solamente Gilberto Mora, Rafael Márquez tendría otra dura baja para enfrentar a Estados Unidos

De cara al partido ante Estados Unidos, la Selección Mexicana de Rafael Márquez tendría un par de bajas sensibles, ya que se dice que no solamente Gilberto Mora está en duda, pues la presencia de Hirving Lozano en el cuadro titular es una incógnita.

En los últimos momentos, se reporta que el Chucky Lozano tuvo una molestia que le impidió estar en el final de uno de los entrenamientos. El extremo del Galaxy no pudo terminar la práctica, pero su nombre en el 11 inicial es duda hasta que sea oficial.

La llegada de Rafael Márquez a la Selección Mexicana significó el regreso del Chucky Lozano al Tricolor. El exjugador del Napoli no formaba parte de una convocatoria en casi dos años y fue titular en el cotejo ante Colombia, en donde inició la aventura de Márquez en el timón nacional.

Si Lozano es baja, hay varios jugadores que pueden entrar en su lugar, como el juvenil Hugo Camberos o el veterano Orbelín Pineda, quienes estuvieron en el cotejo ante la Selección de Perú.

Se espera que ante Estados Unidos el entrenador mexicano mande a la cancha a lo mejor disponible y eso sería replicar casi por completo el once titular que utilizó ante Colombia, pero con las posibles bajas del Chucky Lozano y Gilberto Mora. Por el mediocampista de los Xolos de Tijuana podría entrar Álvaro Fidalgo.

El cotejo ante el equipo de Las Barras y Las Estrellas puede significar la primera victoria de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana. Inició su carrera con dos empates, ante Colombia y Perú, y en caso de perder ante el rival del área, el defensor del Barcelona podría recibir muchas criticas.

En Estados Unidos se burlan de Gilberto Mora

Malik Tillman y Tyler Adams protagonizaron un lamentable momento en la conferencia de prensa previo a enfrentar a México, ya que los dos jugadores fueron cuestionados sobre Gilberto Mora, la estrella del Tricolor, y los dos jugadores se burlaron del nuevo dorsal ‘10′ del equipo de Rafa Márquez.

Un reportero realizó la pregunta sobre el jugador de 17 años al capitán de Estados Unidos y su compañero, quienes no pudieron aguantar la risa, aunque después Malik Tillman respondió que Gilberto Mora es un jugador muy maduro para su edad y que es una pieza fundamental en el esquema de la Selección Mexicana.

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