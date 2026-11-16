Jugadores de la Selección Mexicana tras la derrota en Jamaica en la ida de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Por increíble que parezca, México nunca ha derrotado a Jamaica en partido de la Liga de Naciones de la Concacaf, estadística a la que intentará ponerle fin este martes 17 de noviembre en la vuelta de cuartos de final, a celebrarse en el Estadio BBVA de Monterrey, donde el Tricolor llega con desventaja de 3-2.

Tres antecedentes hay entre el Tricolor y los Reggae Boyz en esta competencia, y el saldo es de dos empates y un descalabro, éste último precisamente el sufrido el sábado en el Estadio Nacional de Kingston, lo que aumentó las alarmas por el mal arranque del equipo nacional en la era Márquez.

Las dos igualadas entre México y Jamaica en la Liga de Naciones de la Concacaf ocurrieron en la edición 2022-2023, tras el 1-1 en la capital del país caribeño y el 2-2 en la cancha del Estadio Azteca; ambos encuentros correspondieron a la fase de grupos.

Los antecedentes entre México y Jamaica en Liga de Naciones

Jamaica 1-1 México (Ronda de grupos 2022-2023)

México 2-2 Jamaica (Ronda de grupos 2022-2023)

Jamaica 3-2 México (Cuartos de final ida 2026-2027)

El amargo recuerdo de México ante Jamaica en el 2023

México ya sabe lo que es sufrir contra Jamaica en la Liga de Naciones de la Concacaf, pues en la edición 2022-2023 estuvo cerca de quedar eliminado a manos de los Reggae Boyz tras un empate 2-2 en el Estadio Azteca.

El Tricolor estuvo dos veces abajo en la pizarra en el encuentro celebrado el 26 de marzo del 2023 en el Estadio Azteca, donde los goles de Orbelín Pineda e Hirving Lozano le permitieron conseguir una igualada que supo a poco, pero que le dio el boleto al Final Four.

Aquel 2-2 dejó a la Selección Mexicana como líder del Grupo A con ocho puntos, apenas dos más de las que obtuvo Jamaica, pero esa cosecha fue suficiente para que los entonces dirigidos por Diego Cocca clasificaran al Final Four del certamen regional.

¿Cuándo fue la última vez que México derrotó a Jamaica?

México no vence a Jamaica desde la fase de grupos de la Copa América 2024, en duelo que ganó 1-0 con gol de Gerardo Arteaga.

Se trató del primer compromiso de ambas selecciones en el certamen celebrado en Estados Unidos, y la sede de dicho cotejo fue el NRG Stadium de Houston, Texas.

Tanto México como Jamaica quedaron eliminadas en la primera ronda de aquella Copa América, luego de que Venezuela y Ecuador fueron los clasificados del Grupo B.

EVG