La Selección Mexicana debe vencer como local a Jamaica para seguir viva en la Liga de Naciones de la Concacaf.

La Selección Mexicana está obligada a derrotar a Jamaica en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf para clasificar al Final Four, en duelo a celebrarse en el Estadio BBVA de Monterrey, pero no cualquier triunfo le daría el boleto a la siguiente fase del torneo regional.

Luego de perder 3-2 el juego de ida en el Estadio Nacional de Kingston, al Tricolor le sirven victorias de 1-0, 2-1 o por diferencia de dos anotaciones para dejar en el camino a los Reggae Boyz. Si bien con el 1-0 o el 2-1 el marcador global quedaría igualada, los dirigidos por Rafa Márquez clasificarían por la regla del gol de visitante. Si los aztecas ganan 3-2, el cotejo se iría a tiempos extra. Si ganan por un tanto de distancia anotando cuatro (4-3, 5-4, etcétera) los caribeños se llevarían el pase.

¡Estamos en tierras regiomontanas! 📍🇲🇽



Monterrey es nuestro destino para la Vuelta de los 4tos de Final de Nations League contra Jamaica. 🛬



¡A darle porque #SomosMéxico y #SomosRegios! 🤝 pic.twitter.com/Pzq6q1FbpA — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 16, 2026

Cualquier otro resultado que no sea alguno de estos dejaría a México eliminado de la Liga de Naciones de la Concacaf y por primera vez no accedería al Final Four, lo que significaría un fuerte golpe en el primer torneo oficial del equipo nacional en la era Márquez.

Resultados que necesita México para eliminar a Jamaica

Ganar 1-0

Imponerse 2-1

Conseguir un triunfo por dos o más goles de diferencia

México, con la presión a tope en duelo ante Jamaica

La caída de 3-2 a manos de Jamaica en Kingston encendió las alarmas de la Selección Mexicana, que todavía no conoce la victoria bajo las órdenes de Rafa Márquez, el elegido para llevar las riendas del equipo en el proceso hacia el Mundial 2030.

Los goles de Gilberto Mora y Julián Quiñones en la recta final del encuentro de ida le permitieron al Tricolor llegar con un panorama menos complicado a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Sin embargo, México llega al duelo en el Estadio BBVA con la necesidad no solamente de conseguir el boleto al Final Four, sino también de obtener su primer triunfo con Rafa Márquez en el banquillo para adquirir la confianza que ha faltado en el arranque de esta etapa tras la salida de Javier Aguirre.

¿Cuándo es el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf?

El Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf está programado para llevarse a cabo entre el 25 y el 28 de marzo del 2027, cuando se lleven a cabo las semifinales y la gran final del torneo regional.

Estos partidos, incluido el del tercer puesto, tendrán como sede el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

EVG