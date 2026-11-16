Cristiano Ronaldo decidió ponerle fin a su carrera en la Selección de Portugal después de la polémica que se suscitó con el entrenador Jorge Jesus. Después de unos días de la despedida que le realizaron en el partido ante Dinamarca, la madre de CR7 salió a hablar y afirmó que fue engañado.

“Me puse triste de que se fuera. Lo engañaron y me puse muy triste. Fue una derrota (ante Dinamarca) y estuvo bien hecho. El homenaje debería haberse hecho delante de él, no sin él. No fue respetado ni por los compañeros”, comentó la madre de Cristiano Ronaldo.

Em declarações na cerimónia de oficialização da nova designação Centro de Dia Dolores Aveiro, que decorreu à boleia do 22.º aniversário da instituição, a mãe de Cristiano Ronaldo comentou a saída do filho da Seleção. #DoloresAveiro #SeleçãoNacional #CristianoRonaldo pic.twitter.com/1cIuSfPmuL — maisfutebol (@maisfutebol) November 16, 2026

Cristiano Ronaldo no estuvo presente en su despedida de la Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo es la máxima figura en la historia del futbol portugués y su retiro del cuadro luso generó tristeza en varios aficionados que siguen a CR7 desde sus inicios en el Sporting.

Sin embargo, el delantero del Al-Nassr no estuvo presente en las gradas para el partido ante Dinamarca y poder presenciar la despedida que el tenían preparada, la cual involucró a sus excompañeros y a la afición que se dio cita en el Estadio Municipal de Braga.

La madre del Bicho afirmó que su hijo tenía que estar presente en este compromiso. Aunque también reveló que próximamente Cristiano Ronaldo va a tener un homenaje y “va a ser aquí en el Sporting”, el equipo que lo vio debutar.

Todos los jugadores de Portugal y los niños salieron al campo con la camiseta de Cristiano Ronaldo.



QUÉ BONITO ❤️ pic.twitter.com/JCuKbcqdaV — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) November 14, 2026

¿Cristiano Ronaldo jugará un partido de despedida con Portugal?

Cristiano Ronaldo se despidió de la Selección de Portugal después de disputar un encuentro de la UEFA Nations League, aunque varios fans esperan que el delantero del Al-Nassr pueda disputar un compromiso de despedida con los lusos.

De momento no hay alguna información oficial por parte de la Selección de los Cinco Escudos sobre algún compromiso en el que puedan decirle adiós para siempre a la leyenda lusa, que desde su debut a la fecha consiguió tres títulos.

DCO