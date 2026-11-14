El heredero de Cristiano Ronaldo en Portugal lanza mensaje como nuevo capitán; “es un orgullo”

Se terminó una era en el futbol internacional con el retiro de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal, lo que abre la puerta a una nueva época en el equipo con el mediocampista Bernardo Silva como el nuevo capitán, lo que lo hace el heredero inmediato de CR7.

Portugal se enfrenta a Dinamarca en la Liga de Naciones de la UEFA con el pase asegurado a los cuartos de final y será la primera vez en más de 20 años que salten al campo sin El Comandante y antes del partido Bernardo Silva habló de la responsabilidad de ser capitanes.

🗣️ Bernardo Silva: “Cristiano Ronaldo has been with Portugal for 23 years.



I’ve been here for 12 years. I don’t know Portugal without him.



It’s normal for there to be a sense of sadness.” pic.twitter.com/ORiEhjfYIO — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 14, 2026

“Es un gran honor ser uno de los capitanes. Es una señal de que llevo aquí mucho tiempo y de que he podido representar a la selección durante muchos años. Sé lo que hace falta para que podamos ganar y tener éxito. Voy con mucho orgullo a intentar desempeñar este papel de la mejor manera posible”, expresó Bernardo Silva.

Sobre el retiro de Cristiano Ronaldo, el jugador del Real Madrid reconoció que es triste ya no tener más al atacante, además que aseguró que fue un orgullo y honor compartir cancha con El Comandante durante 12 años en la Selección Nacional de Portugal.

“Tuve el placer de jugar con Cristiano durante 12 años en la selección. Fue un momento triste. Solo conozco la selección con Cristiano. Va a ser un capítulo diferente para todos nosotros. Este día tenía que llegar tarde o temprano. Para mí es triste porque fue un orgullo y un honor haber compartido vestuario con él”, manifestó.

‼️🇵🇹 BERNARDO SILVA: "Será un GRAN HONOR ser uno de los capitanes de Portugal después de Cristiano Ronaldo"



🗣️ "Su retirada fue un momento TRISTE. He tenido el PLACER de jugar 12 años con él, solo conozco esta selección con Cristiano. Será un capítulo diferente para todos… pic.twitter.com/eMjB1K6zLy — Madrid Sports (@MadridSports_) November 13, 2026

Portugal homenajea a Cristiano Ronaldo

La Selección de Portugal cambiará la forma en la que escribe el número 7 para rendir homenaje al recientemente retirado Cristiano Ronaldo.

El jugador usó ese número y terminó por hacerlo suyo como “CR7”. La semana pasada anuncio su retir del fútbol internacional, poniendo fin a una carrera extraordinaria que abarcó seis Copas del Mundo, un título europeo y el récord histórico de goles internacionales en el fútbol masculino.

“Hora de estrenar un nuevo 7. Porque hay uno que será eterno”, publicó la selección portuguesa en redes sociales el sábado. La publicación incluyó un emoji de cabra para significar “el mejor de todos los tiempos”.

También incluyó un video que mostraba una línea horizontal cruzada sobre el número 7, tal como se escribe comúnmente en Europa, lo que sugiere que todos los sucesores de Cristiano cargarán con esa cruz cuando lleven ese número.

El futbolista de 41 año renunció el 5 de noviembre después de distanciarse del entrenador Jorge Jesus. Su última aparición con Portugal fue el 24 de septiembre en una victoria en casa por 1-0 sobre Gales en la Liga de Naciones.

Jesus lo dejó en el banquillo para el partido siguiente y manifestó que no planeaba ponerlo como titular en el próximo, por lo que el delantero superestrella decidió abandonar la concentración del equipo. Más tarde, Jesus señaló que Cristiano sería bienvenido de regreso y que la decisión de volver dependía de él.

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