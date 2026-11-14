Rafael Márquez defiende convocatoria de Armando León y destroza las críticas; “para ustedes es desconocido”

Una de las grandes polémicas en la convocatoria de la Selección Mexicana fue el llamado del delantero Armando León, quien juega en el NK Osijek de Croacia, pero quien para muchos aficionados y expertos es un futbolista desconocido. Antes del partido ante Jamaica, el entrenador Rafael Márquez salió en defensa del ariete nacional.

“Para muchos de ustedes es un desconocido, para nosotros que damos ese seguimiento a gente capaz, nos da la confianza de poderlo traer”, comentó el entrenador de la Selección Mexicana, quien trató de terminar los señalamientos a Armando León.

Gusto verte aquí, Armando. 🙌



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Hubo expertos y exjugadores que comentaron que el llamado de Armando León abarata la convocatoria del Tricolor, pero para el entrenador mexicano es un jugador al que han seguido de cerca, pese que para muchas personas pueda ser un jugador poco visto. Lo que es una realidad es que la Liga de Croacia no se puede ver en México.

“Si ustedes investigan un poco más quién es Carles Planchart, es el que nos dio la información acerca de él (Armando León), le dimos seguimiento y los hemos seguido estos últimos meses y nos ha sorprendido”, agregó Rafa Márquez antes del partido ante Jamaica en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

¿Quién es Armando León?

El nombre completo del delantero mexicano es Armando León Reséndez. Nació el 18 de enero de 2000 en Ensenada, Baja California. Su estatura no es la regular para un jugador nacional, pues mide 1.89 metros, lo que le ayuda a ser una referencia en el área en jugadas aéreas.

Comenzó su carrera en la cantera del Pachuca y después pasó al León, donde debutó en el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX. En su estreno anotó un gol ante FC Juárez en un triunfo de La Fiera por 4-1.

No tuvo muchas oportunidades en Primera División y buscó mejor suerte en los Alebrijes de Oaxaca de la Liga de Expansión MX y posteriormente se dio el paso al futbol extranjero.

En 2024 fichó con el FC Ranger’s de Andorra, en donde disputó 43 goles en 56 partidos y ayudó al equipo a ascender a la Primera División. En julio de este año logró su pase al NK Osijek, donde está mostrando su mejor nivel dentro del terreno de juego.

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