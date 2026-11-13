El entrenador de México siempre es el culpable de los malos resultados

La Selección Mexicana tiene su primer desafío significativo con Rafa Márquez al frente del Tricolor, pero el entrenador michoacano no inició su etapa en el Tricolor con el pie derecho. Claudio Suárez, leyenda del balompié nacional, habló con La Razón sobre lo que significa estar en la silla del estratega y que siempre es el primer culpable en los momentos adversos.

“Me tocó tener entrenadores como Miguel Mejía Barón, que al principio era el bien amado y cuando logras resultados, la gente se pone eufórica y hasta lo quieren poner de presidente de la República Mexicana. Pero cuando las cosas salen mal, es al primero que atacan. Entonces Rafa (Márquez) está consciente de eso y ha vivido todas esas situaciones”, comentó El Emperador.

Además, el analista en FOX agregó que Rafa Márquez tiene que acostumbrarse “a la presión y creo que él tiene el carácter para aguantar. También tiene una espalda muy ancha para soportar todo lo que pueda ocurrir”.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Americano Commanders vence a los Giants a domicilio y consiguen su tercera victoria de la temporada

La Selección Mexicana tendrá su primer encuentro de la Concacaf Nations League en la ciudad de Kingston ante Jamaica, un rival que, de local, puede complicar al Tricolor. Rafa Márquez busca renovar al cuadro nacional con jóvenes y el que más llama la atención es Gilberto Mora, aunque Claudio Suárez dejó en claro que la afición no debe esperanzarse en un solo futbolista.

El Dato: CLAUDIO SUÁREZ formó parte de la Selección Mexicana que ganó la Copa Confederaciones en 1999 ante Brasil por marcador de 4-3 en el Estadio Azteca.

“Yo creo que México no debe estar esperanzado en un solo jugador. No dependemos de individualidades, dependemos del conjunto y Rafa debe buscar un funcionamiento que se adecue bien a los futbolistas actuales. Realmente eso es lo que tienen que buscar y los jugadores que vayan a la selección, pues, como decimos, se la deben de partir, o sea, deben dejarlo todo”, platicó en entrevista exclusiva para La Razón.

Armando León fue una de las sorpresas en la convocatoria de Rafa Márquez. El delantero azteca está haciendo bien las cosas en Europa con el NK Osijek de Croacia, aunque El Emperador reveló que desconocía al ariete azteca y confesó que la Liga MX es mejor que el torneo donde juega el canterano del Pachuca.

“Pues te soy sincero, yo lo desconocía, a mí también me llamó la atención. Porque yo no recuerdo un caso en que hayan convocado a la selección para un partido oficial sin antes verlo en un juego amistoso. Ahí podemos poner el ejemplo de Henry Martín, que lleva 11 goles, y lo que representa el jugar en el América. La Liga MX es, para mi punto de vista, mejor. Aunque Armando León esté en Europa, pero Croacia tiene una liga limitada”, explicó Claudio Suárez.

177 Partidos jugó El Emperador con el Tricolor

En la pasada Copa del Mundo, la Selección Mexicana llegó hasta los octavos de final de la competencia con Javier Aguirre, que tomó las riendas del equipo a menos de dos años de que arrancara el torneo; es por eso que Claudio Suárez afirma que se necesitan proyectos largos en el Tricolor para que se pueda competir a nivel internacional como antes.

“Nos ha faltado proyectos a largo plazo; lamentablemente, lo hemos visto en la selección, que los últimos procesos se han cortado. Javier Aguirre llegó cuando tenían todo el desastre desde la salida del Tata Martino, que en Qatar fue un fracaso total; luego llegó Diego Cocca y tiempo después volviste a cambiar por el Jimmy Lozano, entonces no hay un seguimiento”, expresó el exseleccionado.

El tema de un proyecto a largo plazo no solamente es de la Selección Mexicana; El Emperador dejó en claro que “para poder tener ese crecimiento internacional y conseguir un nivel más alto, también la competencia dentro de la Liga MX tiene que ser más mayor”.

Siguiendo por esa línea, Claudio Suárez habló sobre el ascenso y el descenso en el futbol mexicano, un tema que sigue siendo polémico desde que se anunció la desaparición de este formato de competencia.

“El haberlo quitado le retira esa competencia al torneo y muchos jugadores surgieron de ahí. De alguna manera vas ganando experiencia precisamente porque te estás jugando el ascenso. Los últimos equipos prácticamente ya están preparando las vacaciones”, comentó Claudio Suárez.

Para concluir, El Emperador contó cuando a él le tocó la época “donde había ascenso y descenso y el último partido te lo jugabas a vida o muerte; ésa era realmente la competencia, eran partidos como si fueran una final y eso te ayuda al crecimiento tanto del futbolista como de la liga”.