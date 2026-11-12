Inglaterra vence a Croacia; España mantiene el paso perfecto; Italia sorprende a Francia en casa

Harry Kane coronó el jueves otra noche de récord, al marcar su 92do gol con Inglaterra en una victoria por 2-1 contra Croacia en la Liga de Naciones.

España, la campeona del mundo, venció a la República Checa 2-0 e Italia remontó para imponerse 3-1 a Francia.

Todas las miradas están puestas en el próximo domingo cuando se enfrenten España vs. Inglaterra en Madrid, con el primer puesto del Grupo A3 en juego. Ambos equipos se han clasificado para los cuartos de final, pero Inglaterra aún puede asegurarse el primer lugar si gana por dos goles o más, después de haber perdido 3-2 contra España en septiembre.

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“En el último partido contra ellos sabíamos que nos dejamos algo en el camino”, dijo Kane a la cadena ITV Sport. " Sabíamos que podríamos haberlo hecho un poco mejor y nos dijimos: ‘bueno, ganemos todos los partidos desde ahora hasta el próximo y luego veamos qué pasa’.

“Ahora el domingo es una oportunidad perfecta para demostrar algo”.

En el estadio Wembley, el flamante ganador del Balón de Oro celebró quedar en solitario como el jugador con más partidos con Inglaterra, al disputar su encuentro número 126 en el partido.

Inglaterra se adelantó por medio de Morgan Rogers a los 24 minutos, pero Petar Sucic igualó justo antes de la hora de juego. A los 64, llegó el momento de Kane desde el punto de penal, y clavó el gol de la victoria para ampliar su récord con su selección.

Si Inglaterra quiere terminar primera del grupo, tendrá que acabar con el registro perfecto de España en la competición y romper una racha invicta que ahora se extiende a 43 partidos tras la victoria contra la República Checa.

Alex Baena marcó de penalti al final de la primera parte. Los checos se quedaron con 10 hombres en la segunda mitad cuando Ladislav Krejci fue expulsado, y el triunfo de España quedó sentenciado en el sexto minuto del tiempo añadido gracias a Marc Pubill.

Kevin De Bruyne y Charles De Ketelaere anotaron en la victoria 2-1 de Bélgica en Turquía, después de ir abajo por un gol de Arda Guler.

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Pio Esposito marcó dos veces, mientras que su hermano Sebastiano falló un penalti, e Italia logró su primera victoria sobre Francia en casa desde 1962.

Italia pasó a liderar el Grupo A1, por encima de Francia gracias a un mejor registro en los enfrentamientos directos. Les Blues habría asegurado un boleto a cuartos de final si hubiera evitado la derrota en San Siro.

Italia tuvo un inicio de pesadilla cuando el portero Gianluigi Donnarumma, que recientemente ha cometido un par de errores muy sonados con el Manchester City, regaló el balón directamente a Michael Olise.

El delantero francés lo aprovechó justo fuera del área y se deslizó más allá de Alessandro Bastoni antes de definir para anotar su quinto gol en sus últimos cuatro partidos con su selección.

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Italia respondió por medio de su propio delantero estelar a los 26 minutos. Nicolò Cambiaghi bajó por la izquierda y retrasó el balón desde la línea de fondo para que Esposito empujara en el primer palo. Fue el octavo gol del jugador de 21 años con Italia en apenas 14 partidos.

Francia estrelló el balón en el poste dos veces antes de que Sebastiano Esposito, el hermano mayor, tuviera una gran ocasión para poner a Italia por delante desde el punto de penalti en torno a la hora de juego, después de que Cambiaghi fue derribado por Malo Gusto.

Pero Sebastiano, que no es un lanzador habitual de penaltis, mandó su disparo muy desviado. Fue sustituido instantes después por Federico Dimarco, quien tuvo un impacto inmediato por la izquierda, al centrar para que Davide Frattesi pusiera a Italia por delante con un remate.

Italia obtuvo otro penalti cuando Antonio Vergara fue derribado torpemente por Dayot Upamecano. Esta vez Pio se encargó del cobro y lo colocó con potencia en la esquina inferior izquierda.