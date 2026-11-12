El emotivo mensaje de Hugo Cuypers, delantero de Monterrey, tras debutar oficialmente con Bélgica (VIDEO)

Arrancó la fecha FIFA y varios jugadores de la Liga MX reportaron con su selección para participar en esta semana de parón, uno de los nombres que sorprendió fue el de Hugo Cuypers, el delantero del Monterrey que fue convocado por primera vez con el conjunto de Bélgica.

El ariete de los Rayados ingresó en el segundo tiempo del compromiso en lugar de Jérémy Doku al minuto 80 de juego. Cuypers, al final del partido, agradeció a sus compañeros en los vestidores. “Muchas gracias a todos, al staff y todos mis compañeros. Me siento como en casa desde el día uno. Esto significa mucho para mí, he recorrido un largo camino, mi viaje no fue nada sencillo”, comentó Hugo Cuypers.

Hugo Cuypers dio unas palabras frente a sus compañeros tras su 𝘿𝙀𝘽𝙐𝙏 𝙊𝙁𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇 con la Selección de Bélgica 🥹🇧🇪



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Monterrey se medirá a Querétaro sin Hugo Cuypers en el campo

El Monterrey aún tiene una posibilidad de meterse a la Liguilla del futbol mexicano, ya que el equipo de la Sultana del Norte tiene un partido pendiente en la fase regular que los puede colocar en una mejor posición si logran la victoria.

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El equipo de Matías Almeyda se medirá ante el Querétaro en el Estadio La Corregidora el mismo día que la Selección Mexicana se enfrente a Jamaica en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

Lamentablemente para el Monterrey, no contaran con su delantero estrella Hugo Cuypers y el extremo Jesús ‘Tecatito’ Corona, quien fue convocado con la Selección Mexicana para afrontar los dos juegos ante Jamaica en Kingston y Monterrey.

DCO