Handball finaliza en sexto lugar y vela culmina asistencia olímpica juvenil en Dakar 2026

La selección nacional femenina de handball culminó en el sexto sitio del torneo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras caer 1-2 ante Croacia, mientras que la velerista Maryluz Rodríguez concluyó su desempeño en la clase Windsurfing en el sitio 20.

De acuerdo con el reporte del Comité Olímpico Mexicano, en la sede de Saly, México se entregó en cada juego para llegar a estar entre los seis mejores conjuntos, aunque en el duelo por el quinto puesto, cayó 1-2 ante Croacia (24-14, 18-21, 9-8 en los shoot-outs). Croacia finaliza Dakar 2026 en el quinto puesto.

¡México no bajó el ritmo! 🇲🇽



Con una victoria de 2-1 sobre China, la selección femenil disputará ante Croacia el partido que definirá el quinto y sexto lugar en Dakar 2026 pic.twitter.com/PrvcwjIV3g — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) November 11, 2026

México reduce la distancia respecto a sus rivales europeas, tras haber perdido el enfrentamiento de la fase de grupos (25-14, 22-10). En la tanda de shoot-outs, México solo falló un lanzamiento, error que fue aprovechado por la croata Petra Gudelj.

En la disciplina de vela, Maryluz Rodríguez se despidió de la justa olímpica juvenil en la casilla 20, en una competencia en la cual la italiana Laura Grasso se llevó los honores, seguida de la española Olivia Sánchez y de la china Ziyan Wu.

Para la mexicana esta competencia significó su primera intervención internacional y se va con una grata experiencia la cual aprovechará para las futuras pruebas en las cuales tome parte como seleccionada nacional.