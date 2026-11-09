Arquera Maya Casas se despide de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

La arquera Maya Casas quedó eliminada de Dakar 2026 tras perder en octavos de final.

La arquera mexicana Maya Casas terminó su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, al caer en la ronda de octavos de final.

Casas Lara protagonizó un enfrentamiento de alto nivel ante Lin Yeo Tabitha, de Singapur. El pulso se definió en las instancias más extremas y con margen mínimo, cayendo con un marcador de 5-6 tras una férrea batalla flecha a flecha.

A pesar de la eliminación en la modalidad individual, Maya Casas demostró su nivel competitivo como parte de la nueva generación de esta disciplina de trascendencia olímpica para México. La arquera tricolor reaparecerá en el campo en la modalidad de equipo mixto, frente a España.

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Maya Casas peleó cada punto ante Lin Yeo Tabitha, de Singapur, en los octavos de final de tiro con arco de Dakar 2026. Con un ajustado 5-6, la mexicana se despide de la competencia individual tras una emocionante actuación. ¡Gracias por cada flecha, Maya! 🇲🇽#Dakar2026… pic.twitter.com/0LCMY2BqDO — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) November 9, 2026

¿Cuándo se acaban los Juegos de Dakar 2026?

Los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026 que se llevan a cabo en Dakar, Senegal, llegarán a su fin el próximo viernes 13 de noviembre, después de dos semanas de competencias.

Este evento originalmente debía celebrarse en el 2022, pero se aplazó para este año por las consecuencias económicas y operativas del aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio 2020 al 2021.

Maya Casas e integrantes del equipo mixto mexicano de tiro con arco en Dakar 2026. ı Foto: Especial

¿Cuántas ediciones van de los Juegos Olímpicos de la Juventud?

Los de Dakar 2026 son apenas los cuartos Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizan. La cita se organizó por primera vez en 2010, en Singapur.

Esta competencia fue propuesta por Jacques Rogge, presidente del Comité Olímpico Internacional de 2001 a 2013. Se aprobó en julio del 2007 y se estableció que los participantes deben tener entre 14 y 18 años de edad.

EVG