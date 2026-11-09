Enrique de Jesús Ramírez se queda cerca de las medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar

Enrique de Jesús Ramírez se quedó a nada de ganar el bronce en los 1,500 metros de Dakar 2026.

El semifondista mexicano Enrique de Jesús Ramírez acarició el podio al ubicarse en cuarto lugar de la final de los 1,500 metros en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y se quedó cerca de igualar lo que hizo Luis Avilés en Buenos Aires 2018 en los 400m planos.

Sobre la pista del Complexe Iba Mar Diop de Dakar, el mexicano detuvo el cronómetro en 4:00.29 minutos. Ramírez se mantuvo en todo momento en el grupo puntero midiéndose al tú por tú contra la élite mundial de la categoría juvenil y por un instante se mantuvo en la antesala de las medallas.

¡A un paso del podio! 🇲🇽 Enrique de Jesús Ramírez protagonizó una emocionante final de los 1,500 metros en Dakar 2026, donde detuvo el cronómetro en 4:00.29 minutos para quedarse con el cuarto lugar. ¡Una actuación que nos mantuvo al filo del asiento hasta la meta!#Dakar2026… pic.twitter.com/UToiSbvmYO — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) November 9, 2026

El español Alex Sangil supera a Enrique de Jesús Hernández

Sin embargo, en la recta final de la prueba, el español Alex Sangil, metió el acelerador para rebasar a Enrique. Por más que trató de alcanzar su ritmo las piernas no le alcanzaron para cumplir con la misión.

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El etíope Wabi Seblega, quien al final se llevó la medalla de oro, marcó la diferencia con un crono de 3:58.73 minutos. La plata fue para el sirio Achintha Gallage (3:59:08) y el bronce para el ibérico con 3:50.70.

El boricua Christian Estevez y el arubeño Eden Antersyn, junto al mexicano, fueron los únicos representantes de América Latina.

Enrique de Jesús Ramírez quedó muy cerca de ganar medalla en Dakar 2026. ı Foto: Cortesía

Enrique confiesa estar feliz con su cuarto puesto en Dakar 2026

“Contento con el lugar, porque competí con atletas que tienen marcas superiores a las mías por debajo de 3.40 y mi entrenador me dijo que nunca me achicará y eso fue lo que hice”, comentó en entrevista con el Comité Olímpico Mexicano.

Y es que el joven atleta estuvo en la mayor parte de la prueba en la punta y en los metros finales decidió irse con todo.

“Morirme en la raya hasta pasar la meta. En los últimos 100 (metros) me ardían las piernas muy feo. Me faltó abrirme un poco faltando un 500 porque me quedé rezagado. Corrí sin miedo, con la mente fría”, añadió.

Enrique de Jesús Ramírez sostuvo que en cada metro que recorría bajo el quemante sol de Dakar, se acordó de sus padres que están en Estados Unidos.

EVG