Comité Olímpico Mexicano le responde a Rommel Pacheco sobre el presupuesto de los Centroamericanos

Rommel Pacheco, director de la Conade, reveló el presupuesto que se le entregó al Comité Olímpico Mexicano para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el dinero que quedó restante y lo que el organismo que dirige Maria José Alcalá pidió para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

“El Comité Olímpico Mexicano, ante la información difundida recientemente sobre los recursos destinados a la participación de las delegaciones mexicanas en competencias internacionales, considera necesario realizar las siguientes precisiones”, se puede leer en el comunicado.

Comunicado a la opinión pública. pic.twitter.com/72bABM2cnb — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) October 18, 2026

¿Qué dijo el COM sobre el presupuesto para los Centroamericanos?

La Conade reveló que se le entregaron 60 millones de pesos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de los cuáles solo se utilizaron 40 millones.

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“Los 60 millones de pesos otorgados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 fueron ejercidos en su totalidad conforme a los compromisos establecidos en el convenio correspondiente”, se lee en el comunicado.

Además dejaron en claro que “estos recursos se destinaron a cubrir los gastos derivados de la participación de la delegación mexicana en dicha competencia, por lo que su ejercicio corresponde a un proceso presupuestal independiente de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026″.

Mi compromiso es y será siempre con las y los atletas. Ellos son nuestra prioridad y la razón de nuestro trabajo.



Tenemos que seguir trabajando en conjunto, con diálogo y unidad, porque compartimos un mismo objetivo: el bienestar de nuestros deportistas.



Desde la CONADE… pic.twitter.com/cvpdZv0ltm — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) October 18, 2026

¿Qué pasa con el presupuesto para los Juegos de la Juventud Dakar 2026?

El Comité Olímpico Mexicano informa que primero se hizo una petición de 5 millones, pero al incrementar el número de atletas para la justa tuvieron que realizar una petición de 11 millones de pesos.

“Desde marzo del 2026, el COM inició las gestiones ante la Conade para solicitar un apoyo de 5 millones de pesos, considerando inicialmente una delegación de 32 atletas. Posteriormente, al incrementarse a 62 el número de atletas clasificados, esta situación fue informada personalmente al director general de la Conade, Rommel Pacheco, durante una reunión celebrada el 23 de junio en las instalaciones del COM”.

El documento del Comité Olímpico Mexicano dice que derivado al crecimiento de atletas “el 2 de septiembre se presentó formalmente una solicitud actualizada por 11 millones de pesos para tener las necesidades de la delegación mexicana”.

COD