Rommel Pacheco, Director de la Conade, explica cómo ayudó a Edgar Cadena a tener su visa para correr en Montreal

Edgar Cadena ya se encuentra en Montreal y podrá participar en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta

Rommel Pacheco, Director de la Director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), reveló como desde el organismo ayudaron a que el ciclista Edgar Cadena pudiera obtener su visa para entrar a Montreal, Canadá, y poder participar en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta.

“Ya tienen su visa y está en Canadá”, reveló el Director de Conade para ESPN. “El tema del trámite del visado es personal, nadie puede sacar una visa por ti”, añadió el exclavadista, quien explicó que aunque los atletas deben hacer toda la gestión, se le ayudó a Cadena a agilizar todo.

🇲🇽 Edgar 'Chuky' ya está en Montreal y México ya tiene equipo completo para la carrera élite de ruta.



Rommel Pacheco explicó cómo se solucionó el tema de la visa.



Afirmó que Conade hará un llamado a todas la federaciones para que "con antelación se vean todos los procesos de… pic.twitter.com/ITq0T7WJTi — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 25, 2026

Edgar “Chucky” Cadena no tuvo a tiempo su visa pegada en el pasaporte ni la electrónica, por lo que no pudo competir en la prueba contrarreloj, pero estará a tiempo para competir el próximo domingo en la carrera de ruta al lado de Isaac del Toro.

El Director de la Director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte aseguró que la dependencia, desde que se enteró del problema, en todo momento estuvo en contacto con atleta y lo ayudó a gestionar el documento necesario para su ingreso a Canadá.

“Cuando nos enteramos por redes de su problema nos contactamos con él. Agradecemos a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de Diplomacia Deportiva y con el canciller, se pudo agilizar el proceso y conseguir la visa para que esté aquí”, indicó.

“Como Conade hacemos un llamado a las federaciones para que con antelación se vean los procesos de visado y no estemos corriendo a la mera hora. Se hace un selectivo y luego se meten los papeles. Si ya tiene idea de quienes pueden clasificar a un Campeonato Mundial que hagan el visado y Conade los apoya para que se les facilite la visa”, terminó.

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