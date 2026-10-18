Marijosé Alcalá y Rommel Pacheco se enfrascan en duro choque sobre presupuesto de atletas en Juegos Olímpicos de la Juventud

Rommel Pacheco y María José Alcalá hablaron de los recursos para los atletas que estarán en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026.

Rommel Pacheco, titular de la Comisión de Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), emitió un comunicado en respuesta a María José Alcalá, titular del Comité Olímpico Mexicano (COM), quien indicó que el organismo no puede atenerse a lo que le den de presupuesto para los atletas que competirán en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026.

En sus redes sociales, el exclavadista dio a conocer que la Conade entregó 60 millones de pesos al COM para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, pero que el COM reportó haber ejercido 40 millones para la justa en República Dominicana.

“Por lo que los 20 millones restantes permitirían cubrir los 11.1 millones solicitados para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026″, se lee en el comunicado publicado por Rommel Pacheco en sus redes sociales.

¿Qué había dicho Marijosé Alcalá?

María José Alcalá, quien está al frente del COM desde 2021, había comentado ante reporteros que el organismo que preside no puede atenerse para conseguir los recursos que necesitan los deportistas mexicanos para sus competencias.

“Nosotros nos nos podemos parar, confiar ni estar atenidos, si no tuviéramos esa apertura con las marcas no lograríamos esto. Hay que seguir buscando los recursos, porque una gran parte de la preparación de los atletas la cubren los institutos del deporte de sus estados, pero nosotros no podemos decirles ‘no tenemos los recursos para que vayas a los Juegos Panamericanos u Olímpicos’”, declaró ante la prensa la también exclavadista.

EVG