América golea a domicilio a León y se mantiene líder del Apertura 2026; resumen y goles

Henry Martín celebra su gol en el triunfo del América sobre el León.

El América se impuso 5-3 como visitante al León en la continuación de la Jornada 12 de la Liga MX, resultado con el que consiguió su séptima victoria en lo que va del Torneo Apertura 2026.

El español Carlos Álvarez se estrenó como goleador de las Águilas al marcar el 2-0 parcial en favor de los de Coapa en el primer tiempo con una definición de zurda en el área tras un pase de Henry Martín (34′).

América encamina el triunfo sobre León en la primera mitad

El América se puso al frente al minuto 24 con un tanto de Henry Martín, luego de que el uruguayo Brian Rodríguez fue fauleado por Juan Guevara.

José Alvarado metió al León en el partido al minuto 53, con un remate de cabeza tras un centro de Daniel Arcila en un un tiro de esquina.

Pero Érick Sánchez logró el tercero de la noche para el América al 58′ con un remate de derecha fuera del área a pase de Carlos Álvarez.

¡GOOOL DEL AME!



¡Se estrena Carlos Álvarez con el América, llegó el segundo para las ”Águilas”!🦅 pic.twitter.com/8EnzMfFnFH — FOX (@somos_FOX) October 18, 2026

Iván Moreno hizo el segundo gol de La Fiera al minuto 82 con un tiro de derecha fuera del área. Pero al 84′ apareció el colombiano Óscar Perea para sentenciar la victoria de los azulcremas al definir a pase de Brian Rodríguez en un contragolpe.

Brian Rodríguez puso el último tanto del América con su diana al minuto 90 en otro contragolpe de los visitantes. Ismael Díaz hizo el tercero de los locales al 96′.

Próximos juegos de América y León en la Liga MX

León y América tienen poco tiempo de descanso, pues a mitad de semana hay jornada doble en el Apertura 2026 de la Liga MX.

Los Esmeraldas visitan el ‘Volcán’ para medirse ante Tigres el próximo martes 20 de octubre. Un día después, los de Coapa se meten a la cancha del Estadio Jalisco para medir fuerzas ante el Atlas.

EVG