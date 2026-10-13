¡OFICIAL! América prepara un homenaje para Memo Ochoa; AQUÍ te contamos cuándo y dónde será

El América vio nacer a Memo Ochoa en el futbol profesional cuando decidieron darle la oportunidad de debutar en primera división hace ya algunos años. El portero mexicano decidió ponerle fin a su carrera después de su participación en la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana.

Tras ponerle punto final a su carrera, las Águilas preparan una despedida y homenaje como se debe al primer portero mexicano que jugó en Europa. El América informó en sus redes sociales con el mensaje “Por S13mpre” y todo indica que será el exjugador quien será la imagen del evento porque el 13 siempre fue el dorsal que utilizó Memo Ochoa para defender el marco.

¿Cuándo y dónde será el homenaje a Memo Ochoa por parte del América?

El América está planeando un homenaje y despedida para Guillermo Ochoa en uno de los partidos de fase regular del Apertura 2026 y claramente que sea en el Estadio Azteca, donde el exguardameta arrancó su carrera en el futbol profesional.

La directiva de las Águilas confirmó que el evento en el que homenajearan a Memo Ochoa será el 25 de octubre del 2026 en el Coloso de Santa Úrsula en al partido ante el Pachuca. No se sabe bien con exactitud como se llevará a cabo el reconocimiento, pero las Águilas seguramente preparan algo especial para una de sus leyendas.

Los boletos para el encuentro ante el Pachuca ya están a la venta y la afición que quiera asistir al homenaje de Guillermo Ochoa puede adquirir sus entradas en la página oficial de Fanki.

MEMO OCHOA recibió un homenaje en Los Ángeles previo al partido ante Chile. Se reconoció su trayectoria con el Tricolor y los seis mundiales a los que acudió. ı Foto: Especial

Memo Ochoa ya fue reconocido por la Selección Mexicana por su trayectoria

Guillermo Ochoa es considerado como uno de los mejores porteros en la historia de la Selección Mexicana y tras retirarse del combinado Tricolor, decidieron hacerle un homenaje y despedida en el partido amistoso ante Chile.

El canterano de las Águilas estuvo presente en Los Ángeles en donde recibió un marco con su camiseta y pasaron en la pantalla del estadio sus mejores momentos cuando vistió la camiseta de la Selección Mexicana.

A solo días del 110 aniversario del América, el equipo de Coapa decide hacerle un homenaje a una estrella del club por su gran trayectoria tanto en el futbol mexicano como en Europa.

DCO