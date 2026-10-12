André Jardine y el emotivo VIDEO felicitando al América que rompe los corazones de la afición

André Jardine revivió su paso por el nido de Coapa con el América y en el 110 aniversario del equipo publicó un video para felicitar al equipo en el que se consolidó como entrenador al ganar seis títulos y tres fueron de forma consecutiva en la Liga MX.

“¡Feliz cumple, Club América! Fue y siempre será un honor dirigir a este equipo. Gracias por cada momento, por cada título y por esta afición que lo da todo. El Club América es historia viva. Hoy celebro junto a ustedes y siempre estaré en la torcida. ¡Vamos, Águilas!“, escribió el brasileño en su publicación.

La afición americanista le pide a André Jardine que vuelva al América

André Jardine ha sido el mejor entrenador del América en los últimos años al levantar seis títulos con el conjunto de Coapa, lo que lo pone como el entrenador más ganador en la historia del club azulcrema.

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En su publicación felicitando al América, la afición americanista le pidió al estratega que regrese al nido de Coapa, ya que a pesar de no ganar títulos en su última temporada, los fans le tienen un cariño especial por todo lo que le dio al club desde su llegada.

Algunos comentarios fueron: “Regresaaa, por favorr”, “Esperamos muy pronto su regreso profe”, “No quería llorar, gracias Andre, regresa por favor”, “Regresa pronto André, gracias por todo” y “Vuelva profe, lo necesitamos”.

Estos fueron los títulos de André Jardine con el América

André Jardine marcó época entro del América al conseguir seis títulos dirigiendo a las Águilas desde que llegó al banquillo después de su paso por el Atlético de San Luis.

El estratega brasileño llegó al nido de Coapa después de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y fue como Águila cuando llegaron títulos importantes en su carrera como entrenador.

Tres títulos de Liga MX, un Campeón de Campeones, un Campeones Cup y una Supercopa de la Liga MX son los títulos que André Jardine levantó como entrenador del América.

DCO