Andrea Kimi Antonelli sigue demostrando por qué se convirtió en el campeón de la Fórmula 1 este año. El piloto italiano se quedó con la victoria en el Gran Premio de Qatar para llegar a 10 conquistas en toda su carrera en el máximo circuito.

Además de que Kimi Antonelli demostrará su poderío, de igual manera lo hizo Mercedes, ya que la escudería que comanda Toto Wolff se quedó con la pole position que fue para George Russell y en la carrera sus dos volantes lideraron la contienda durante las 57 vueltas.

Andrea Kimi Antonelli estuvo acompañado en el podio por su coequipero George Russell y el volante de McLaren Oscar Piastri. El cuarto lugar fue para Max Verstappen y el top 5 en el Circuito de Lusail lo completó el británico Lando Norris.

Checo Pérez volvió a tener un fin de semana para el olvido al quedarse con el puesto 22 en la clasificación, el último de la parrilla, pero con el abandono de Arvid Lindblad, Lance Scroll y Fernando Alonso, el mexicano subió hasta el decimoctavo puesto para culminar la carrera.

Andrea Kimi Antonelli consiguió su décima victoria en su carrera y sorprendentemente todas han sido en esta temporada. El actual campeón de la Fórmula 1 conquistó China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco, Bélgica, Italia, España, Austin y Qatar para quedarse con el título de la categoría a sus 20 años.

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KIMI: "Let me know if you want me to let [George] by at the end"



BONO: "Copy... Kimi. No action at the moment" #F1 #QatarGP | LAP 44/57 pic.twitter.com/y6AdpoPA9V — Formula 1 (@F1) November 29, 2026

Solo queda una fecha más en el calendario de la Fórmula 1 antes de ponerle punto final a una temporada que fue complicada para los directivos por los cambios que existieron en los monoplazas, pero que también está siendo histórica por el campeonato de Andrea Kimi Antonelli, siendo el más joven en conseguirlo.

La siguiente y última carrera de la campaña será el próximo fin de semana del 4 al 6 de diciembre en el Circuito de Yas Marina, donde se correrá el Gran Premio de Abu Dabi. El semáforo se apagará en punto de las 7:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO