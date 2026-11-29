La Bandera de México estuvo presente en el Gran Premio de Qatar gracias al extraordinario trabajo que realizó Noel León durante la carrera. El piloto de 21 años cruzó la línea de meta solo por detrás de Alex Dunne, quien se quedó con la victoria en el Circuito de Lusail.

El volante oriundo de Monterrey, Nuevo León, culminó la contienda tres segundos después del primer puesto y sumó 18 puntos para su causa en el Campeonato de Pilotos. El podio en Qatar lo completo Oliver Goethe de MP Motorsport.

Con este resultado, Noel León se encuentra en el quinto puesto del campeonato con 157 puntos, lamentablemente ya no queda tiempo para pelear por el título, ya que solo queda una carrera en la temporada que se llevará a cabo en Abu Dabi.

Noel León acumula otro gran resultado en la temporada, en la que tiene victorias en la Sprint Race de Canadá y Mónaco, además del primer puesto que consiguió en el Gran Premio de Hungría, la cual fue su primera conquista de la campaña.

Aunque el Campeonato de Pilotos ya está lejos para el mexicano, los resultado de Noel León y su coequipero NikolaTsolov, quien será piloto de reserva en la Fórmula 1 el siguiente año, sirvieron para que Campos Racing, su escudería, este en el primer puesto del Campeonato de Constructores y a una fecha de coronarse.

A crucial race in the title fight ⚔️



Your provisional point-scorers from our penultimate Feature Race of 2026... 👀👇#F2 #QatarGP pic.twitter.com/gRMyUbbyKB — Formula 2 (@Formula2) November 29, 2026

¿Cuándo se corre la última fecha del calendario de la Fórmula 2?

La Fórmula 1 está cerrando su temporada y solo queda una carrera en el calendario para conocer al campeón de la categoría. Después de la actividad en Qatar los equipos se preparan para llegar a Abu Dabi para cerrar la campaña.

La carrera en Yas Marina se llevará a cabo del 4 al 6 de diciembre, arrancando con las prácticas y la clasificación el viernes, la Sprint Race de correrá el sábado y la actividad termina el domingo con la carrera.

DCO