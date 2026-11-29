La pregunta de Mohammed ben Sulayem que le hizo a Lando Norris y George Russell sobre la seguridad en México y Qatar no fueron del agrado de la afición de la Fórmula 1 y el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) está siendo criticado en redes sociales.

Mohammed Ben Sulayem nació el 12 de noviembre de 1961 en Dubaí y desde 2021 se convirtió en el presidente de la FIA. El oriundo de los Emiratos Árabes Unidos también tuvo una carrera como piloto en el Campeonato de Oriente Medio de Rally durante dos décadas y consiguió 14 títulos.

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Conoce a fondo a Mohammed ben Sulayem, quien criticó a México en temas de seguridad

Las criticas fueron constantes para Mohammed Ben Sulayem por su pregunta sobre la seguridad en México, ya que el momento que atraviesa el Medio Oriente no es el óptimo y varios eventos deportivos se cancelaron por lo mismo.

Después de su carrera como piloto, el actual presidente de la FIA se desempeño como dirigente de automovilismo, alcanzando cargos como el de vicepresidente de la Federación Internacional del Automóvil, presidente del Automóvil y Touring Club de Emiratos Árabes Unidos.

Fue en 2021 cuando lo nombraron como presidente de la FIA y tomó el puesto que dejó vacante Jean Todt. Bajo su gestión, los Emiratos Árabes han recibido el Gran Premio de Abu Dabi y el Abu Dabi Desert Challenge.

Debemos exhibir a este individuo!



La @fia debe expulsarlo @F1



Mohammed Ben Sulayem to be removed as President of the FIA - ¡Firma la petición! https://t.co/PnkTBMfPnL vía @Change_Mex — Alex (@alexfsv74) November 29, 2026

La afición pide la renuncia de Mohammed ben Sulayem tras sus declaraciones

La pregunta que el presidente de la FIA le realizó a Russell y Norris no fue del agrado ni de los dos pilotos que cuando escucharon eso prefirieron no responder.

La afición en redes sociales ya pide la renuncia del nacido en los Emiratos Árabes Unidos, ya que tanto Qatar y México son dos países que reciben con los brazos abiertos a la F1 y sus aficiones siempre están presentes en las gradas para disfrutar de las carreras.

DCO