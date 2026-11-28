El presidente de la FIA sorprendió con su pregunta a George Russell y Kimi Antonelli.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, desató la polémica al preguntarles a George Russell y Lando Norris dónde era más peligroso correr entre Qatar, México y Brasil, esto tras la clasificación del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.

En redes sociales circula el video en el que el ejecutivo emiratí se acerca a los pilotos británicos de Mercedes y McLaren para hacerles dicho cuestionamiento. “¿Es más peligroso correr aquí, en México o en Brasil?“, fue la pregunta del dirigente.

Mohammed Ben Sulayem le pregunta a Russell y Norris:



"¿Es más peligroso correr aquí o en México?"



🤦🏻‍♂️

pic.twitter.com/riONRJ5cCl — 🏁【 Alerta F1 】🏁 (@AlertaF1) November 28, 2026

Tanto George Russell como Lando Norris mostraron su asombro por la pregunta de Mohammed Ben Sulayem, a quien no le dieron una respuesta y solamente reaccionaron al hecho con una sonrisa nerviosa.

Ben Sulayem defiende carreras en Medio Oriente

La controvertida pregunta de Mohammed Ben Sulayem surgió después de que en las últimas semanas había circulado el rumor de que el final de la F1 2026 se movería a Italia por los conflictos existentes en Medio Oriente.

El presidente de la FIA defendió la celebración de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi, los últimos de la temporada, a pesar de las preocupaciones externas en torno a la seguridad por los conflictos en la región.

La pregunta de Mohammed Ben Sulayem a George Russell y Lando Norris generó molestia en redes sociales entre usuarios mexicanos y brasileños, los cuales consideraron insensible e inapropiado comparar la seguridad de estos países con los de Medio Oriente.

¿Cómo les fue a Russell y Norris en el Gran Premio de México?

Tanto George Russell como Lando Norris consiguieron puntos en el Gran Premio de México de la F1 2026, a pesar de que ninguno de los dos se subió al podio.

El volante de la escudería Mercedes culminó la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez en el sexto sitio, mientras que el de McLaren acabó en la quinta posición.

George Russell marcha en el cuarto lugar del campeonato de pilotos de la F1 2026 con una cosecha de 264 unidades, misma cosecha de Lando Norris, quien se ubica quinto debido a que es superado en el conteo de segundos puestos por el volante de Mercedes.

EVG