Todo está listo para que este fin de semana se lleve a cabo el Selectivo Nacional de Clavados, competencia que contará con la participación de la medallista olímpica Gabriela Agúndez, la multimedallista mundial Alejandra Estudillo y el campeón panamericano juvenil Kenny Zamudio, quienes buscarán en la plataforma de 10 metros su pase individual al serial de las Copas del Mundo 2027.

La gira de la World Aquatics del próximo año comenzará en Montreal, Canadá (del 25 al 28 de febrero); continuará en México, en ciudad aún por confirmar (del 4 al 7 de marzo), y cerrará con la Superfinal en Beijing, China (del 30 de abril al 2 de mayo).

Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo se preparan para el Selectivo. ı Foto: Especial

El selectivo nacional definirá las últimas plazas disponibles del equipo mexicano: dos lugares en plataforma de 10 metros femenil, uno en plataforma de 10 metros varonil, uno en trampolín de 3 metros femenil y uno en trampolín de 3 metros varonil.

La actividad arrancará este sábado en la plataforma de 10 metros individual femenil, prueba que marcará el regreso de la campeona panamericana Gabriela Agúndez a las competencias individuales tras haber participado únicamente en sincronizados durante la última temporada y ausentarse de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En la misma prueba competirá Alejandra Estudillo, quien llega tras un ajeterado año donde se coronó campeona centroamericana, además de sumar múltiples triunfos en el circuito universitario de Estados Unidos, consolidándose como la clavadista con mayor grado de dificultad en el mundo.

Kenny Zamudio durante una competencia. ı Foto: Especial

Cabe señalar que Agúndez y Estudillo, actuales subcampeonas mundiales, ya tienen asegurado su lugar en el serial dentro de la prueba de plataforma de 10 metros sincronizados femenil.

Para el domingo, en la plataforma de 10 metros varonil, destaca la presencia de Kenny Zamudio, campeón panamericano juvenil en Asunción 2025 y único mexicano en esta prueba que cuenta con boleto directo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Los clavadistas que ya tienen asegurado su lugar en las Copas del Mundo 2027 gracias a sus resultados de la temporada son: en la plataforma 10m sincronizados femenil, Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo; en la plataforma 10m individual femenil, Suri Cueva; en el trampolín 3m individual femenil, Aranza Vázquez y María Fernanda García; en el trampolín 3m sincronizados femenil, Lía y Mía Cueva; en la plataforma 10m individual y sincronizados varonil, Randal Willars y Kevin Berlín; en el trampolín 3m individual y sincronizados varonil: Osmar Olvera y Juan Celaya.

Las competencias en el CNAR se desarrollarán en dos sesiones tanto sábado como domingo, las rondas preliminares iniciarán a las 10:00 horas y las finales a partir de las 15:00 horas.