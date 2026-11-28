El Mercedes de Kimi Antonelli en la clasificación del Gran Premio de Qatar de F1.

Este domingo 29 de noviembre se lleva a cabo la carrera del Gran Premio de Qatar, la penúltima del calendario de la Fórmula 1 (F1) 2026, en la que el británico George Russell, de Mercedes, largará primero, mientras que el mexicano Sergio Checo Pérez saldrá último.

Por su parte, el italiano Kimi Antonelli, quien a inicios de mes aseguró el título, buscará desde la segunda posición su décima victoria de la campaña en el serial. Desde el tercer puesto largará el australiano Oscar Piastri, de McLaren.

¿Dónde ver EN VIVO el Gran Premio de Qatar de F1?

La carrera del Gran Premio de Qatar de la F1 2026 se realiza este domingo 29 de noviembre en el Circuito de Lusail. Comenzará a las 10:00 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo por las señales de Sky Sports y F1TV.

Fecha : Domingo 29 de noviembre

Hora : 10:00

Circuito : de Lusail

Transmisión: Sky Sports y F1TV

Max Verstappen domina el Gran Premio de Qatar

El Gran Premio de Qatar se unió al calendario de la F1 desde la campaña del 2021 y desde entonces el neerlandés Max Verstappen ha ganado tres de cuatro ediciones celebradas.

La única vez en la que Mad Max no se llevó el triunfo en el Circuito de Lusail fue precisamente en el 2021, cuando el británico Lewis Hamilton salió con los brazos en alto.

El Gran Premio de Qatar no se celebró en el 2022 debido a la realización del Mundial de la FIFA en el país asiático, pero a partir del 2023 Max Verstappen se convirtió en el dominador absoluto de esta carrera.

Para la edición de este año, el tetracampeón del mundo partirá desde el sexto lugar, justo una semana después de que se impuso en el Gran Premio de Las Vegas para lograr su cuarta victoria de la F1 2026.

¿Dónde concluirá la F1 2026?

La Temporada 2026 de la F1 culminará el próximo 6 de diciembre, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Abu Dabi.

Desde la campaña del 2014 el campeonato del Gran Circo concluye con la carrera en el Circuito de Yas Marina.

EVG