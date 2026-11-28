Bruno Fernandez y Bryan Mbeumo tras la derrota ante el Brentford.

Los aficionados del Manchester United abuchearon y se marcharon antes de tiempo, después de que el primer partido en casa de Mauricio Pochettino como entrenador terminara en una derrota por 4-0 ante Brentford en la Premier League.

Ahora Pochettino suma dos goleadas consecutivas por 4-0 en sus dos partidos al mando, tras haber sido vapuleado por Liverpool la semana pasada. Esto significa que el United termina el fin de semana todavía en el fondo de la tabla.

¡HUMLLACIÓN TOTAL AL MANCHESTER UNITED!



Cayó el cuarto del Brentford...



90' | Manchester United 0-4 Brentford.#PremierLeagueEnFOX 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/8hMDdSu3vO — FOX (@somos_FOX) November 28, 2026

Pochettino dejó su cargo con Estados Unidos para intentar enderezar el rumbo del Manchester United, y abrazó a sus jugadores en el campo mientras los abucheos resonaban por Old Trafford tras el pitazo final.

Con seis derrotas en 12 partidos y apenas una victoria, el United está penúltimo, un puesto por encima de Crystal Palace, que juega este domingo en busca de salir del fondo de la clasificación.

En marcado contraste, el entrenador de Brentford, Keith Andrews, fue recibido con rugidos de los aficionados visitantes tras una victoria destacada que elevó a su equipo al quinto lugar.

Con dos goles de Callum Wilson en el primer tiempo y anotaciones de Kristoffer Ajer y Kevin Schade en la parte complementaria, las Abejas golearon a los Red Devils que estuvieron muy erráticos frente al marco rival que defendía Caoimhin Kelleher.

En sus últimos 15 compromisos de la temporada, el Manchester United acumula solo dos victorias, ocho derrotas y cinco empates, números que preocupan a la afición, ya que el próximo año podrían ver a su equipo en la Championship.

DCO